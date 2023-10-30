وكيله: فتوح يمتلك 4 عروض مصرية.. وأمر واحد قد يعيق تجديده مع الزمالك

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 00:02

كتب : حامد وجدي

أحمد فتوح - لاعبو الزمالك يدخلون استاد القاهرة بقفازات الملاكمة

كشف سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك مستجدات المفاوضات مع القلعة البيضاء بشأن تجديد تعاقده.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال سمير صلاح عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأمور في المنتصف بشأن تجديد فتوح مع الزمالك واللاعب خياره الأول والثاني والثالث هو القلعة البيضاء".

وأضاف "الأمور المالية متقاربة ما بين فتوح والزمالك واتفقنا على مدة التعاقد وننتظر تحرك المجلس الجديد بعدما تولى النادي بشكل رسمي".

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وواصل "فتوح له مستحقات مالية قديمة وأيضا مقدم الموسم الجاري وكذلك منحة تعاقد".

وأكمل "منحة التعاقد هو أمر طبيعي لأي لاعب حر عندما يجدد تعاقده مع ناديه".

وأشار "كل العروض التي تأتي لـ فتوح عن طريق وكلاء لاعبين ومنها عروض داخلية وخارجية ولكن حتى الآن لم نجلس مع أي ناد آخر سوى الزمالك".

وأردف "في حالة عدم الاتفاق مع الزمالك سيبدأ فتوح في دراسة كل العروض المقدمة له سواء من أندية مصرية أو خارجية".

وأوضح "أحمد فتوح يمتلك 4 عروض من الدوري المصري من بينها عرض الزمالك".

وأتم تصريحاته "من الأمور التي قد تتسبب في عدم تجديد تعاقد فتوح هي إذا قرر الزمالك تغيير سياسة الرواتب ووضع سقف لمرتبات اللاعبين".

وينتهي تعاقد أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر مع ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

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