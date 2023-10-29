صاحب هدف فوز الوداد: ليس من السهل التسجيل أمام الترجي

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

هشام بوسفيان

أبدى هشام بوسفيان صاحب هدف فوز الوداد على الترجي سعادته بفوز يراه صعبا للغاية.

وقال بوسفيان في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية بعد المباراة: "الانتصار كان ضروريا والمباراة لم تكن سهلة إطلاقا".

وأضاف "سيطرنا على المباراة لمدة 90 دقيقة والمهم أن نحقق نتيجة جيدة ونتأهل".

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وأكمل "الترجي لعب على المرتدات وكان منظما للغاية حتى يسجل ضدنا ولكننا كنا نعرف ذلك مسبقا وخرجنا بنتيجة جيدة".

واختتم "لم يكن من السهل التسجيل أمامهم لأنهم تمركزوا بشكل جيد للغاية".

وتغلب الوداد المغربي على ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلعب الوداد مباراة الإياب في ضيافة الترجي يوم الأربعاء 1 نوفمبر في الخامسة مساء.

وتأهل الترجي إلى نصف النهائي بالفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 إيابا بعد الخسارة 1-0 ذهابا.

فيما تأهل الوداد بالفوز على إنييمبا النيجيري 1-0 ذهابا و3-0 إيابا.

على الجانب الآخر فاز صنداونز الجنوب إفريقي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي.

وكان الأهلي قد تأهل على حساب سيمبا بقاعد الهدف الخارجي بعد التعادل 2-2 في تنزانيا و1-1 في القاهرة.

بينما اجتاز صنداونز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بالفوز 2-0 والتعادل السلبي بلا أهداف.

الوداد الترجي الدوري الإفريقي
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