ميكالي يستدعي 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأولمبي لشهر نوفمبر

أعلن روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي قائمة اللاعبين المحترفين الذين سينضمون لمعسكر شهر نوفمبر المقبل.

وينطلق المعسكر يوم 13 نوفمبر المقبل ويستمر حتى 21.

وقرر ميكالي استدعاء ثلاثة محترفين للمعسكر وهم عمر فايد لاعب نوفي بازار الصربي ومصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وبلال مظهر لاعب باناثانايكوس اليوناني.

وكان منتخب أمريكا الأولمبي قد أعلن الاعتذار عن عدم خوض المباراة الودية أمام مصر في التوقف الدولي المقبل بسبب ظروف الطيران في تلك الفترة.

وطلب المنتخب الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.

من جانبه بدأ المنتخب الأولمبي المفاضلة بين وديات أخري من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات.

وسيحدد الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي هوية الخصم الودي القادم على هامش الاستعدادات.

ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.