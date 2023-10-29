ميكالي يستدعي 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأولمبي لشهر نوفمبر

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 23:01

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

أعلن روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي قائمة اللاعبين المحترفين الذين سينضمون لمعسكر شهر نوفمبر المقبل.

وينطلق المعسكر يوم 13 نوفمبر المقبل ويستمر حتى 21.

وقرر ميكالي استدعاء ثلاثة محترفين للمعسكر وهم عمر فايد لاعب نوفي بازار الصربي ومصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وبلال مظهر لاعب باناثانايكوس اليوناني.

أخبار متعلقة:
عرضية خدعت الجميع.. الوداد يهزم الترجي ويضع قدما في نهائي الدوري الإفريقي أونانا: لسوء الحظ لم نقرأ المباراة بشكل جيد.. وانخفض مستوانا بعد الهدف الأول خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي

وكان منتخب أمريكا الأولمبي قد أعلن الاعتذار عن عدم خوض المباراة الودية أمام مصر في التوقف الدولي المقبل بسبب ظروف الطيران في تلك الفترة.

وطلب المنتخب الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.

من جانبه بدأ المنتخب الأولمبي المفاضلة بين وديات أخري من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات.

وسيحدد الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي هوية الخصم الودي القادم على هامش الاستعدادات.

ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي روجيرو ميكالي
نرشح لكم
طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف تريزيجيه بعد إصابته قبل مباراة طرابزون قائمة المحترفين لـ منتخب مصر - فيتوريا يضم 9 لاعبين لمواجهتي جيبوتي وسيراليون منتخب أمريكا يعتذر عن عدم مواجهة مصر الأولمبي في نوفمبر منتخب الشباب يجري مرانه على فترتين.. وميكالي يوجه كلمة للاعبين تصفيات كأس العالم 2026 - سيراليون تستضيف منتخب مصر في ليبيريا.. وموعد المباراة رئيس استاد القاهرة: تأجيل صيانة الملعب بسبب الأهلي ومنتخب مصر تصنيف فيفا - مركز منتخب مصر دون تغيير.. وتقدم للبرتغال وهبوط كرواتيا أوكوشا يوضح كيف يتعامل صلاح مع الضغوط للفوز بلقب أمم إفريقيا
أخر الأخبار
بن شريفية رغم الهزيمة من الوداد: حققنا ما نريده بنسبة 70% 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميكالي يستدعي 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأولمبي لشهر نوفمبر 33 دقيقة | منتخب مصر
أونانا: لسوء الحظ لم نقرأ المباراة بشكل جيد.. وانخفض مستوانا بعد الهدف الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
عرضية خدعت الجميع.. الوداد يهزم الترجي ويضع قدما في نهائي الدوري الإفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإيطالي - نابولي (2)-(2) ميلان.. جووول راسبادوري ساعة | الكرة الأوروبية
بدعم فلسطين.. حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على أم صلال ساعة | المحترفون
بنفس سيناريو إريكسن.. سقوط باس دوست خلال مواجهة نيميخين وألكامار 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا