استراحةالدوري الإيطالي - نابولي (0)-(2) ميلان.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد ميلان في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يأتي نابولي خلفه مباشرة في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

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ق50 أليكس ميريت حارس نابولي ينقذ مرماه من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء من يونس موسى لاعب ميلان.

ق40 تيجاني ريندرز يهدر فرصة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من ثيو هيرنانديز

ق30 جوووول جيرو يضيف الهدف الثاني لميلان بعد رأسية نتيجة عرضية من دافيدي كالابريا

ق26 ماتيو بوليتانو يهدر التعادل لنابولي خطيرة أمام الشباك الخالية.

ق21 جووول أوليفييه جيرو برأسية بعد هروبه من الدفاع وكسر مصيدة التسلل واستغلال عرضية كريستيان بوليسيتش.

ق19 خروج كالولو للإصابة ودخول ماركو بيليجرينو.

ق17 توقف المباراة بسبب إصابة بيير كالولو.

ق14 نابولي يسيطر على مجريات المباراة ويستحوذ على الكرة دون إحداث خطورة.

بداية المباراة