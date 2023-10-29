استراحةالدوري الإيطالي - نابولي (0)-(2) ميلان.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد ميلان في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يأتي نابولي خلفه مباشرة في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

أخبار متعلقة:
بنفس سيناريو إريكسن.. سقوط باس دوست خلال مواجهة نيميخين وألكامار وسط صافرات الاستهجان.. بديل لوكاكو يهدي إنتر فوزا على روما ويسترجع الصدارة إصابة دامية لـ بطل إيطاليا في اعتداء جماهير مارسيليا على حافلة ليون.. وقرار بشأن المباراة جوارديولا: برناردو سيلفا لا يعوض.. وأعرف ما يعنيه الفوز بالدربي للجماهير

_____________________

ق50 أليكس ميريت حارس نابولي ينقذ مرماه من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء من يونس موسى لاعب ميلان.

ق40 تيجاني ريندرز يهدر فرصة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من ثيو هيرنانديز

ق30 جوووول جيرو يضيف الهدف الثاني لميلان بعد رأسية نتيجة عرضية من دافيدي كالابريا

ق26 ماتيو بوليتانو يهدر التعادل لنابولي خطيرة أمام الشباك الخالية.

ق21 جووول أوليفييه جيرو برأسية بعد هروبه من الدفاع وكسر مصيدة التسلل واستغلال عرضية كريستيان بوليسيتش.

ق19 خروج كالولو للإصابة ودخول ماركو بيليجرينو.

ق17 توقف المباراة بسبب إصابة بيير كالولو.

ق14 نابولي يسيطر على مجريات المباراة ويستحوذ على الكرة دون إحداث خطورة.

بداية المباراة

الدوري الإيطالي ميلان نابولي لياو كفاراتسخيليا
نرشح لكم
بنفس سيناريو إريكسن.. سقوط باس دوست خلال مواجهة نيميخين وألكامار وسط صافرات الاستهجان.. بديل لوكاكو يهدي إنتر فوزا على روما ويسترجع الصدارة إصابة دامية لـ بطل إيطاليا في اعتداء جماهير مارسيليا على حافلة ليون.. وقرار بشأن المباراة كلوب: حاولنا مساعدة دياز.. ومباراة نوتينجهام كانت الأصعب في التحضير التشكيل - راسبادوري يعوض أوسيمين في نابولي.. وعودة ماينيان وثيو لـ ميلان هالاند: شعرت بالتحسن بعدما سجلت هدفين في مانشستر يونايتد هالاند يطير وصلاح يتساوى مع سون.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23 انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(0) روما
أخر الأخبار
أونانا: لسوء الحظ لم نقرأ المباراة بشكل جيد.. وانخفض مستوانا بعد الهدف الأول 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عرضية خدعت الجميع.. الوداد يهزم الترجي ويضع قدما في نهائي الدوري الإفريقي 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحةالدوري الإيطالي - نابولي (0)-(2) ميلان.. نهاية الشوط الأول 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
بدعم فلسطين.. حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على أم صلال 55 دقيقة | المحترفون
بنفس سيناريو إريكسن.. سقوط باس دوست خلال مواجهة نيميخين وألكامار ساعة | الكرة الأوروبية
وسط صافرات الاستهجان.. بديل لوكاكو يهدي إنتر فوزا على روما ويسترجع الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
إصابة دامية لـ بطل إيطاليا في اعتداء جماهير مارسيليا على حافلة ليون.. وقرار بشأن المباراة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا