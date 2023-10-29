بدعم فلسطين.. حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على أم صلال

فاز الوكرة على نظيره أم صلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري القطري.

وشارك حمدي فتحي لاعب الوسط في المباراة كاملة رفقة فريقه ولكنه لم يساهم بشكل مباشر في تسجيل أو صناعة أي من الهدفين.

ودعم لاعبو الوكرة فلسطين من خلال ارتداء وشاح يحمل العلم أثناء دخول الملعب قبل بداية اللقاء لدعم القضية الفلسطينية.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الوكرة ليصل للنقطة الـ14 في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد أم صلال عند النقطة الثامنة في المركز السابع.

ولعب الوركة مباراة أقل من الريان والغرافة الذين يحتلان المركز الثالث والثاني بالترتيب، بينما يتصدر السد برصيد 16 نقطة.

ولعب حمدي فتحي 7 مباريات مع الوكرة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.