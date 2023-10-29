بنفس سيناريو إريكسن.. سقوط باس دوست خلال مواجهة نيميخين وألكامار

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

سقوط باس دوست

في مشهد مشابه لما حدث لكريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك في يورو 2021 سقط باس دوست لاعب نيميخين خلال مواجهة فريقه ضد ألكامار.

باس دوست

النادي : كلوب بروج

وكان نيميخين يلعب يواجه ألكامار في الجولة العاشرة من الدوري الهولندي.

وفي الدقيقة الـ 88 وخلال سقط دوست من تلقاء نفسه مغشيا عليه وأظهرته الكاميرا وجسده يرتعش.

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تدخل الجهاز الطبي سريعا لكلا الفريقين وكعادة تلك الحوادث في الأوقات السابقة تم تغطية عمليات لإفاقة بشكل كامل عن طريق ستارة طويلة مع تجمع اللاعبين.

نادي نيميخين أعلن توقف المباراة بشكل نهائي كما أعلن استفاقة دوست وعودته إلى وعيه بشكل طبيعي.

وظهر دوست في أحد الصور وهو يقف على قدميه مع استخدام جهاز لتزويده بالأوكسجين.

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كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد الحالي كان قد تعرض لنفس الواقعة في يورو 2021 عندما توقفت نبضات قلبه ولكن نجح المسعفين في إنعاشه.

مباراة نيميخين وألكامار كانت تشير إلى تقدم الأول بهدفين مقابل هدف.

دوست كانت قد سجل الهدف الأول لنيميخين بنفسه في الدقيقة الـ 11.

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وسجل دوست بثلاثة أهداف في الدوري الهولندي منذ بداية الموسم كما صنع هدفين.

وسبق لدوست وأن لعب بصفوف فولفسبورج وسبورتنج لشبونة آينتراخت فرانكفورت.

الدوري الهولندي باس دوست نيميخين
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