وسط صافرات الاستهجان.. بديل لوكاكو يهدي إنتر فوزا على روما ويسترجع الصدارة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

ماركوس تورام

فاز إنتر ميلان على ضيفه روما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل هدف النيراتزوري الوحيد ماركوس تورام.

وواجه روميلو لوكاكو لاعب روما صافرات استهجان من قبل جماهير إنتر بسبب عدم الانضمام لهم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من تشيلسي والمماطلة حتى انسحب إنتر من الصفقة وتوجه لتورام ليكون بديله.

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ولذلك جهزت أولتراس إنتر صافرات لجميع المشجعين قبل المباراة من أجل التصفير على لوكاكو في كل لمسة له للكرة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 25 في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو واستعاد الصدارة.

بينما تجمد رصيد ذئاب العاصمة عند النقطة الـ14 في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ سيموني إنزاجي المدير الفني للإنتر بالثنائية المعتادة في الهجوم لاوتارو مارتينيز وتورام.

وعلى الجانب الآخر وضع جوزيه مورينيو المدير الفني لروما ثنائي هجومي لوكاكو وستيفان شعراوي.

وصف المباراة

بدأ اللقاء وسط صافرات استهجان كبيرة من قبل جماهير إنتر تجاه لوكاكو لاعبهم الأسبق بسبب المماطلة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في الانضمام للنيراتزوري من تشيلسي.

دخل إنتر سريعا في مجريات المباراة واستحوذ على الكرة وكاد أن يسجل هاكان تشالهان أوجلو الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة.

وكان تورام قريب من تسجيل الهدف الأول بتسديدة من داخل الـ6 ياردات لكن روي باتريسيو حارس روما حرمه بعد تصدي بقدمه في الدقيقة 15.

وبعد ثلاث دقائق فقط أهدر مارتينيز رأسية من داخل الـ6 ياردات إذ علت المرمى قليلا.

انطلق بنجامين بافار مدافع إنتر لداخل منطقة جزاء الذئاب واستقبل عرضية من دينزل دومفريس وسدد لكن ذهبت إلى خارج المرمى في الدقيقة 37.

سدد نيكولو باريلا لاعب إنتر تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من وقت البدل من الضائع في الشوط الأول لكن ذهب أعلى المرمى.

لم ينتظر تورام كثيرا في الشوط الثاني من أجل تهديد مرمى روما ففي الدقيقة 47 سدد الفرنسي رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من تشالهان أوجلو من ضربة حرة.

وأنقذ يان سومر حارس إنتر مرماه من رأسية خطيرة من براين كريستانتي قرب الـ6 ياردات في الدقيقة 65.

ورد تشالهان أوجلو سريعا بعدها بدقيقة واحدة فقط إذ سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في دفاع روما وخرجت ضربة ركنية.

افتتح تورام التسجيل لإنتر في الدقيقة 80 بعد عرضية أرضية من فيديريكو ديماركو من الجهة اليسرى سددها المهاجم الفرنسي مباشرة في المرمى.

وسدد كارلوس أوجوستو كرة قوية من الجهة اليسرى وأنقذ القائم روما من مضاعفة النتيجة.

وأخيرا أنهى الحكم المباراة ليسترجع النيراتزوري صدارة جدول الترتيب إذ يتنافس مع يوفنتوس.

روما لوكاكو يوفنتوس إنتر مورينيو
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