إصابة دامية لـ بطل إيطاليا في اعتداء جماهير مارسيليا على حافلة ليون.. وقرار بشأن المباراة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 21:08

كتب : FilGoal

إصابة فابيو جروسو

تعرضت حافلة فريق أولمبيك ليون الفرنسي لاعتداء عنيف من جماهير مارسيليا قبل لقاء الفريقين.

وأظهرت لقطات الفيديو حافلة ليون وهي مهشمة من الخارج.

وأصيب الإيطالي فابيو جروسو المدير الفني للفريق في هذه الأحداث.

وأظهرت اللقطات دماء على وجه جروسو وإصابات استدعت تضميد جزء كبير من وجهه.

جروسو هو صاحب الهدف الشهير في مرمى ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2006، والذي انتهى بتتويج إيطاليا.

ويطالب العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي باحتساب مارسيليا خاسرا بنتيجة 3-0 دون إقامة المباراة.

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

ولكن أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قراره بتأجيل المباراة رسميا لموعد لاحق.

وظهرت الرسالة التالية على لوحة الملعب: "إلى المشجعين الأعزاء.. المباراة لن تقام هذا المساء. نطلب منكم التوجه إلى المخارج في هدوء واتباع تعليمات مسؤولي الاستاد".

وتقام المباراة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي على ملعب فيلدوروم معقل مارسيليا.

ويحتل مارسيليا المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

فيما يتذيل ليون جدول الترتيب بـ 3 نقاط فقط من 3 تعادلات، حيث لا يزال يبحث عن فوزه الأول.

مارسيليا ليون الدوري الفرنسي فابيو جروسو
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