طلائع الجيش يكسر سلسلة تعادلاته مع سيراميكا بهدف شيكا

كسر طلائع الجيش سلسلة تعادلاته مع سيراميكا كليوباترا وحقق الفوز بهدف دون رد في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسجل هدف اللقاء الوحيد: جودوين شيكا.

وانتهت نتيجة آخر 3 مباريات بين الفريقين في الدوري بالتعادل، وحقق طلائع الجيش الفوز كاسرا سلسلة التعادلات.

ورفع طلائع الجيش رصيده لـ 7 نقاط في المركز التاسع.

فيما ظل سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

التشكيل

دفع أيمن الرمادي بنفس الثلاثية الهجومية والمكونة من: صديق أوجولا – جون إيبوكا – محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

في المقابل بدأ جودوين شيكا في هجوم طلائع الجيش ومن خلفه يسري وحيد وكريم طارق.

وصف المباراة

بدأ سيراميكا كليوباترا ضاغطا على طلائع الجيش بحثا عن هدف مبكر.

وفي الدقيقة 26 تألق محمد شعبان حارس طلائع الجيش وتصدى لتسديدة جون إيبوكا من داخل منطقة الجزاء، ثم خرجت الكرة لركنية.

ثم واصل شعبان تألقه وتصدى لفرصة أحمد قندوسي في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة التالية رد طلائع الجيش بالهدف الأول في اللقاء بعرضية من يسري وحيد من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء أودعها جودوين شيكا في الشباك مسجلا هدف التقدم.

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جوووووووووووول🔥💥.. جودوين يسجل الهدف الأول من رأسية متقنة لفريق طلائع الجيش في مرمى سيراميكا كليوباترا

(طلائع الجيش 1 - 0 سيراميكا كليوباترا)#ONTime_Sports pic.twitter.com/Mzx32htGqJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2023

الشوط الأول انتهى بتقدم طلائع الجيش.

وفي بداية الثاني دفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني للجيش ببول جوليوس بدلا من شيكا صاحب الهدف.

وكاد جوليوس أن يسجل هدفا من انفراد في الدقيقة 50 لكن محمد بسام تألق وأمسك بالكرة.

استمرت المحاولات خاصة من سيراميكا الذي حاول أكثر من مرة تهديد مرمى شعبان لكن دون خطورة.

ورغم تغييرات الرمادي الهجومية بمشاركة عبد الرحمن البانوبي وأحمد ياسر ريان ومروان عثمان إلا أن اللمسة الأخيرة لم تسهم في تغيير النتيجة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعدما أمسك بسام الكرة بعد تمريرة خاطئة من المدافع، مرت بسلام على مرمى سيراميكا.

وتألق شعبان في التصدي لفرصة مروان عثمان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش.