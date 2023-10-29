التشكيل - راسبادوري يعوض أوسيمين في نابولي.. وعودة ماينيان وثيو لـ ميلان

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

ميلان - نابولي

يبدأ جياكومو راسبادوري في هجوم نابولي لمواجهة ميلان في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ويلتقي الفريقان في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نابولي.

ويعوض راسبادوري غياب فيكتور أوسيمين بسبب الإصابة.

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في المقابل يعود الثنائي الفرنسي مايك ماينيان وثيو هيرنانديز بعدما غاب عن مواجهة يوفنتوس الأخيرة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – ناتان – ماريو روي

الوسط: إيلف إلماس – ستانيسلاف لوبوتكا – بيوتر زيلينسكي

الهجوم: ماتيو بوليتانو – جياكومو راسبادوري – خيفيتشيا كفاراستخيليا

فيما جاء تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: تيجاني ريندريز – رادي كرونيتش – يونس موسى

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 21 نقطة، فيما يأتي خلفه نابولي برصيد 17 نقطة في المركز الرابع.

ميلان نابولي الدوري الإيطالي
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