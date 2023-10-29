كلوب: حاولنا مساعدة دياز.. ومباراة نوتينجهام كانت الأصعب في التحضير

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن التحضير لمباراة نوتينجهام فورست هي الأصعب في مسيرته.

وفاز ليفربول على ضيفه نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الألماني للصحفيين عقب المباراة: "أصعب مباراة أحضر لها في مسيرتي، لم أتوقع أنني سأواجه أمرا مثل هذا، لا أريد أن أعطي المباراة أكبر من حجمها، لكن حاولنا أن نساعد دياز".

وأضاف "لم نستطع مساعدة دياز ولكن الشيء الوحيد الذي تمكنا من تقديمه هو القتال من أجله".

وأكمل "لم أكن مستعدا بنسبة 100% للحظة رفع اللاعبين قميص دياز، لمست قلبي حقا وكانت رائعة".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن نحسم نتيجة المباراة عندما نكون متقدمين 1-0 أو 2-0 دون مخاطرة كبيرة، لدينا مجال للتحسن، علينا أن نسيطر على المباراة بدلا من مطاردتها، هذه هي الخطوة المقبلة في النمو".

وتعرض والد الجناح الكولومبي للخطف وخرج دياز من قائمة الفريق المشاركة بسبب حالته النفسية التي يمر بها.

ورصد دياز مكافأة مقدارها 200 مليون بيزو لمن يدل على إيجاد والده المختطف.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 23 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن توتنام المتصدر.