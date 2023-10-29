البلعوطي لـ في الجول: مابولولو أكثر المهاجمين المميزين في الدوري ثم لاعب الأهلي

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 20:19

كتب : عمرو نبيل

عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي أثناء استقبال هدف زيزو من علامة الجزاء

كشف عبد العزيز البلعوطي مثله الأعلى محليا وعالميا، واختار أبرز 2 مهاجمين لعب ضدهم في الدوري المصري.

وساهم البلعوطي في وصول إنبي للمركز الثامن في الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد مرور 5 جولات.

وقال البلعوطي لـ FilGoal.com: "أجتهد دائما في التدريبات، وهدفي الانضمام لمنتخب مصر الفترة المقبلة".

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وأضاف "خالد خليل مدرب حراس مرمى إنبي يدربنا بأساليب علمية متطورة".

واختار مثله الأعلى قائلا: "محليا: عصام الحضري، وعالميا: مانويل نوير".

وأكمل "كريستوفاو مابولولو من أكثر المهاجمين المميزين في الدوري، خاصة أنه يسجل أهدافا من فرص صعبة".

وأتم "ثم يأتي بعده محمود عبد المنعم كهربا، حيث يخطف الأهداف من داخل الـ 18 ويعرف كيفية تسجيل الأهداف، ودائما عينه على تحركات الحارس".

هل تعلم - عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي هو ابن عم علي جبر مدافع بيراميدز ومنتخب مصر. (طالع تفاصيل أكثر من خلال كرنفال في الجول)

وخاض البلعوطي 5 مباريات الموسم الجاري استقبل خلالها 4 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة.

وظهر البلعوطي في 75 مباراة بالدوري المصري وحافظ على نظافة شباكه في 21 مباراة واستقبل 82 هدفا.

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