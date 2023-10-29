مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) روما.. باتريسيو ينقذ الذئاب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد روما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويتواجد روميلو لوكاكو في التشكيل الأساسي لذئاب العاصمة إذ تطلق جماهير النيراتزوري صافرات الاستهجان عليه أثناء عملية الإحماء.

ويحتل إنتر وصافة جدول ترتيب الكالتشيو بـ22 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

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ق18 رأسية من داخل الـ6 ياردات من قبل لاوتارو مارتينيز تعلو المرمى قليلا

ق15 روي باتريسيو حارس روما ينقذ مرماه من تسديدة من داخل الـ6 ياردات من قبل ماركوس تورام.

ق5 تسديدة صاروخية من هاكان تشالانوجلو ارتطمت في العارضة

بداية المباراة