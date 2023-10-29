انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (1) (0) سيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش يكسر سلسلة تعادلاته مع سيراميكا بهدف شيكا

البلعوطي لـ في الجول: مابولولو أكثر المهاجمين المميزين في الدوري ثم لاعب الأهلي

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القيعي: هناك ترصد بـ إمام عاشور.. ونرحب بالتعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات

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