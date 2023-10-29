انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (1) (0) سيراميكا كليوباترا

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 18:55

كتب : باسل الغايش

كريم طارق مع محمد شكري - سيراميكا أمام طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

ويأتي طلائع الجيش بنفس الرصيد في المركز الثالث عشر.

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انتهت

ق 90+1: ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء

ق 50: بسام يتألق ويتصدى لانفراد بول جوليوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: جووول أووول.. عرضية من يسري وحيدة ورأسية من جودوين شيكا تسكن الشباك.

ق 26: محمد شعبان حارس طلائع الجيش يتألق ويتصدى لتسديدة جون إيبوكا

بداية اللقاء

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