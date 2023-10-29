مبابي 251 يقود باريس سان جيرمان لفوز صعب على بريست

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 18:50

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

وظل باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيس المتصدر.

فيما تكبد بريست خسارته الثانية تواليا وظل في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

وتقدم باريس سان جيرمان بالهدف الأول في الدقيقة 17 بعد تسديدة قوية من وارين أيمري من على حدود منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة 27 سجل مبابي الهدف الثاني بعد تمريرة طولية من لي كانج إن.

هدف وصل به مبابي للهدف رقم 250 في مسيرته مع الأندية في جميع المسابقات بواقع 27 مع موناكو و223 مع باريس سان جيرمان في أقل من 8 سنوات.

وقلص ستيف موني النتيجة في نهاية الشوط الأول بهدف في الدقيقة 43.

وسجل جيرمي لي دوارون هدف التعادل في الدقيقة 52.

وخطف مبابي هدف الفوز لباريس سان جيرمان بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها الحارس ثم تابعها في الشباك ليعلن فوز فريقه.

ورفع مبابي رصيده التهديفي لـ 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

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