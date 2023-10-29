مرموش يسجل هدفين في تعادل مثير ضد بوروسيا دورتموند

تعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف لمثلهم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الألماني.

شارك عمر مرموش نجم فرانكفورت في المباراة وسجل هدفين، بينما أتى الهدف الثالث بتسجيل وصناعة عربية بين ثنائي جزائري وتونسي.

وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 8 من ركلة جزاء.

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Piscou? Tem gol do @Eintracht! 🔴⚪



Omar Marmoush, de pênalti, abriu o placar para o time mandante. A rede balançou no domingão do Canal GOAT!



Jogo AO VIVO e DE GRAÇA 📲 https://t.co/KXXq9INl8T pic.twitter.com/ppblz95a9a — Canal GOAT (@CanalGOATBR) October 29, 2023

وفي الدقيقة 23 كاد التعادل أن يأتي جزائريا من رامي بن سبعيني ولكن الرأسية مرت بجوار القائم.

وسجل مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس دورتموند.

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MAIS UM DO @Eintracht! ⚽



O Omar Marmoush aproveitou a sobra de bola na área e balançou as redes do Borussia novamente. O camisa 7️⃣ tá voando na tela do Canal GOAT!



Jogo AO VIVO e DE GRAÇA 📲 https://t.co/KXXq9INl8T pic.twitter.com/U8jjvwncDr — Canal GOAT (@CanalGOATBR) October 29, 2023

وفي الدقيقة 25 اضطر دورتموندل لتبديل مبكر بخروج جريجور كوبل حارس دورتموند ودخول ألكسندر ماير.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لمرموش بعد عرقلة من الحارس في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 45+1 قلص مارسيل سابيترزر الفارق بهدف دورتموند الأول، بينما حرم القائم مرموش من هدف الهاتريك في الدقيقة التالية.

وحل يوسوفا موكوكو وكريم أديمي بدلا من دونيل مالين وجيوفاني رينا في صفوف دورتموند ببداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 47 كاد مرموش أن يكمل الهاتريك مرة أخرى من متابعة لتسديدة أنسجار كناوف ولكن مرت بجوار القائم.

وتعادل موكوكو لدورتموند في الدقيقة 54 من متابعة أيدت تقنية الفيديو احتسابها.

وأتى جونيور دينا إيبيمبي بدلا من بوتا في الدقيقة 61، بينما على الجانب الآخر حل يوليان براندت بدلا من ماركو رويس في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 68 سجل الجزائري فارس شعيبي الهدف الثالث على يمين الحارس بعد تمريرة حاسمة من التونسي إلياس السخيري.

وخرج ماتس هوميلس مصابا في الدقيقة 70 ليأتي نيكلاس زوله بدلا منه.

وأتى ماريو جوتزة بدلا من كناوف في صفوف فرانكفورت ضد فريقه السابق في الدقيقة 73.

بينما أدرك دورتموند التعادل في الدقيقة 83 بهدف البديل براندت.

وحل نيلس نكونكو وينس هاوجي بدلا من فيليب ماكس وفارس شعيبي في الدقيقة 86.

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وبذلك يرفع فرانكفورت رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بيما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة، ليفقد فرصة اعتلاء الصدارة مؤقتا.

بذلك يصل مرموش إلى 4 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم في 9 مباريات.

وهو هدفه الثامن عموما في جميع المسابقات في 15 مباراة، حيث سجل 3 أهداف في دوري المؤتمر، وهدفا في كأس ألمانيا.