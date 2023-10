مرموش يسجل هدفين في تعادل مثير ضد بوروسيا دورتموند

MAIS UM DO @Eintracht! ⚽



O Omar Marmoush aproveitou a sobra de bola na área e balançou as redes do Borussia novamente. O camisa 7️⃣ tá voando na tela do Canal GOAT!



Jogo AO VIVO e DE GRAÇA 📲 https://t.co/KXXq9INl8T pic.twitter.com/U8jjvwncDr