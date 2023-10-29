الخسارة الخامسة تواليا.. أياكس يخسر من إيندهوفن ويتذيل ترتيب الدوري الهولندي

واصل أياكس السقوط بالخسارة من نظيره إيندهوفن بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من الدوري الهولندي.

وخسر فريق العاصمة للمرة الخامسة على التوالي في الدوري ويتذيل جدول ترتيب الدوري الهولندي.

وسجل برانكو فان دين بومين وبراين بروبي لأياكس.

بينما سجل أهداف إيندهوفن هيرفينج لوزانو (3) ولوك دي يونج وإسماعيل سايبيري.

وجمع أياكس خمس نقاط فقط من 8 مباريات، بينما يتصدر إيندهوفن برصيد 30 نقطة بالعلامة الكاملة من 10 مباريات.

التشكيل

دفع ديفيجيس مادورو المدير الفني لأياكس ببراين بروبي في الهجوم وخلفه ثلاثي ستيفين برجويس وكريستيان هلينسون وستيفين بيرجوين.

بينما بيتر بوش مدرب إيندهوفن وضع مسجل الـ"الهاتريك" في مركز الجناح مع ماليك تيلمان ويوهان باكايوكو وأمامهم لوك دي يونج.

وصف المباراة

سعدت جماهير أياكس في الدقيقة الـ10 بتسجيل دين بومين هدف فريقهم الأول بعد استغلال ارتطام الكرة ليتابعها ويسكنها الشباك.

ولم يترك لوزانو وقتا لسعادة أياكس فتعادل في الدقيقة 20 بعدما سدد مباشرة في الجانب الأيسر.

وأعاد بروبي الأمل لأياكس بعدما سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 40 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها ليسجل هدفا.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-1 لأياكس وسط أمل كبير في العودة للطريق الصحيح للفريق.

عاد دي يونج في الشوط الثاني في الدقيقة 49 ليسجل التعادل سريعا لإيندهوفن من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 3 دقائق فقط سجل سايبيري هدف التقدم لأول مرة لإيندهوفن بعدما تغلب على ديانت راماي حارس مرمى أياكس وأسكن الكرة الشباك في الجانب الأيسر.

وعاد لوزانو ليسجل الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه في الدقيقة 60 بعدما دخل داخل الملعب وسدد مباشرة في وسط المرمى.

وأبى لوزانو أن ينهي المباراة دون تسجيل الهدف الثالث له "هاتريك" والخامس لفريقه في الدقيقة 72.

وانخفض إيقاع المباراة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز إيندهوفن على أياكس 5-2.

وتعيش جماهير أياكس حالة غضب عارمة، ففي مباراة كلاسيكو هولندا أمام فينورد في الجولة السادسة من الدوري الهولندي تسببت في إيقاف المباراة واستكمالها في وقت آخر بسبب النتائج السيئة للفريق.