هالاند يطير وصلاح يتساوى مع سون.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 19:34
كتب : FilGoal
تساوى محمد صلاح لاعب ليفربول مع منافسه سون هيونج مين جناح توتنام في عدد الأهداف خلال الموسم الجاري بـ 8 أهداف بعدما سجل هدفا في شباك نوتينجهام فورست.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويواصل الفرعون المصري ملاحقة إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إذ أن الفارق بينهما ثلاثة أهداف.
ويظل هالاند المهاجم النرويجي في صدارة جدول الترتيب برصيد 11 هدف بعد تسجيل هدفين في مانشستر يونايتد منذ قليل.
ونستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم
إيرلينج هالاند – 11 أهداف
محمد صلاح – 8 أهداف
سون هيونج مين – 8 أهداف
كالوم ويلسون – 7 أهداف
جارود بوين - 6 أهداف
أليكساندر إيزاك – 6 أهداف
هوانج هي تشان – 6 أهداف
برايان مبومو – 6 أهداف
دوجلاس لويز – 5 أهداف
إدوارد نكيتياه – 5 أهداف
أولي واتكينس – 5 أهداف
إيفان فيرجسون – 5 أهداف
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