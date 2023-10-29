كولر: الأهلي كان يستحق ركلة جزاء ولا أعرف لماذا تصرف الحكم هكذا

أبدى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اعتقاده بأن الفريق كان يستحق ركلة جزاء في مباراته أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال كولر في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية بعد المباراة: "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول. كنا نلعب بطريقة دفاعية قوية الغاية".

وأضاف "حاولنا استغلال الفرص الهجومية ولكن لم نستغلها بالشكل المطلوب في الشوط الأول".

وأوضح "في الشوط الثاني تلقينا هدفا مبكرا من خطأ واحد أدى إليه".

وتابع كولر "بعده أصبحت المباراة متساوية بعض الشيء ولكننا لم نتمكن من التسجيل".

وواصل "الحكم كان يجب أن يحتسب لنا ضربة جزاء ولكن لا أعرف لماذا لم يرجع إلى تقنية الفيديو".

واختتم "سنقاتل بالقاهرة عندما نعود في مباراة الإياب لأجل الفوز".

وخسر الأهلي بهدف دون رد أمام صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

سجل هدف اللقاء الوحيد ثابيلو ماسيكو لاعب صنداونز.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا، وتعد تلك الهزيمة الرابعة للأهلي من صنداونز في جنوب إفريقيا من أصل 8 مواجهات.

وخلال 3 مواجهات لكولر لم يحقق الانتصار ضد صنداونز حيث تعادل مرة وخسر مرتين.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في الثامنة مساءً لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.