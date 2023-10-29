قائمة المحترفين لـ منتخب مصر - فيتوريا يضم 9 لاعبين لمواجهتي جيبوتي وسيراليون
الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 15:39
كتب : أحمد الخولي
اختار روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر 9 لاعبين محترفين للقائمة الأولية استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المونديال.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.
ويغيب سام مرسي لاعب وسط إيبسويتش تاون الإنجليزي بعدما تواجد في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الماضي.
وضمت قائمة المحترفين كل من:
محمد النني – أرسنال الإنجليزي
طارق حامد – ضمك السعودي
حمدي فتحي - الوكرة القطري
محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي
محمود حسن "تريزيجيه" – طرابزون سبور التركي
أحمد حسن "كوكا" – بينديك سبور التركي
مصطفى محمد – نانت الفرنسي
محمد شريف – الخليج السعودي
عمر مرموش – إينتراخت فرانكفورت الألماني
ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 في لييبريا.
🔴 | 9 لاعبين في القائمة الأولية للمحترفين استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون 🇪🇬
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله… pic.twitter.com/7M43zfS8VO— EFA.eg (@EFA) October 29, 2023