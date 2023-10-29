قائمة المحترفين لـ منتخب مصر - فيتوريا يضم 9 لاعبين لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

🔴 | 9 لاعبين في القائمة الأولية للمحترفين استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون 🇪🇬

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله… pic.twitter.com/7M43zfS8VO