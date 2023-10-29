الكشف عن أسباب زيارة الظاهرة رونالدو لنادي النصر

أوضحت جريدة الرياضية السعودية سبب زيارة الظاهرة البرازيلي رونالدو لنادي النصر.

وزار نجم برشلونة وريال مدريد السابق نادي النصر يوم السبت ورافقه النجم البرتغالي لويس فيجو.

وأوضح التقرير أن زيارة رونالدو تأتي في ظل رغبته في دراسة النادي والمنشأة وتجاربه، وطريقة العمل التي يسير بها من أجل استنساخ الفكرة الاستثمارية في النادي، وتطبيقها في الأندية التي يستثمر بها.

وأشار التقرير إلى أن الزيارة التي أجراها رونالدو برفقة لويس فيجو، جاءت بطلب منه، بحثًا عن استكشاف النادي السعودي، الذي يضم في صفوفه حاليًّا الأسطورة كريستيانو رونالدو، استثماريا.

ويملك رونالدو منذ عام 2018 الحصة الأكبر من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني، وكذلك نادي كروزيرو، الذي منح اللاعب فرصته الاحترافية الأولى في 1993 قبل انطلاقته نحو أوروبا.

يوم السبت، شهد فوز فريق النصر على الفيحاء بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.

وتجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 14 في المركز الثامن.

تقدم النصر في الدقيقة 50 عن طريق أندرسون تاليسكا، ثم أضاف اللاعب البرازيلي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 61.

قبل أن يسجل الفيحاء هدفه الوحيد في الدقيقة 67 عن طريق حسين الشويش.

واختتم أوتافيو إيدميلسون ثلاثية النصر في الدقيقة 74.

ويلعب النصر في المباراة المقبلة ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء المقبل.

وفي الجولة الـ12 من الدوري السعودي يلعب النصر ضد الخليج يوم السبت المقبل.

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