تامر مصطفى: تحية لجماهير الزمالك على رسائل دعم فلسطين.. وحقيقة مفاوضات البنك الأهلي

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 12:50

كتب : FilGoal

إنبي ضد النجوم

وجه تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي التحية لجماهير نادي الزمالك على دعم فلسطين طوال المواجهة التي جمعت بين الناديين.

وهتفت جماهير الزمالك تضامنا مع فلسطين بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتغلب إنبي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

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وقال تامر مصطفى عبر قناة صدى البلد: "الحمد لله كنا موفقين أمام الزمالك وحصدنا نقاط المباراة في النهاية، وأظهرنا رد فعل مميز في الشوط الثاني".

وأوضح "كنا نضغط بلاعب واثنين في اتجاه الكرة ونجحنا في إغلاق المساحات خاصة أن الزمالك لديه العديد من الحلول".

وكشف مدرب إنبي "الموقف الدفاعي السليم يمنحنا أفضلية عند التحول للهجوم، وطريقة لعب أوسوريو ليست أفضل شيء في التحول للدفاع، وبالنسبة لي أنا مقتنع تماما بالمدرب الكولومبي وأرى أنه مدير فني جيد ولديه أفكار مميزة".

ووجه تامر مصطفى رسالة قائلا: "أحيي جماهير الزمالك بصورة كبيرة جدا لأنهم قدموا ملحمة خلال مواجهة إنبي، ونجحوا في تقديم صورة مختلفة حتى أننا داخل الملعب (سرحنا) معهم بعض الشيء، وتعازينا لأهلنا في فلسطين وإن شاء الله ربنا ينصرهم".

وتابع "جمهور الزمالك لم يشجع فريقه أمام إنبي كان لديهم هدف معين وهو دعم فلسطين، أتوجه لهم بتحية كبيرة".

أما عن المباراة القادمة "مواجهة مودرن فيوتشر المقبلة مهمة جدا وصعبة، علينا أن نعمل شغلنا ونحافظ على تركيزنا بعد انتصارين متتاليين".

ويحل إنبي ضيفا على مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة.

وبسؤاله عن حقيقة مفاوضات البنك الأهلي أجاب "لم يحدث أي تواصل بيني وبين البنك الأهلي لاحتمالية تولي القيادة الفنية في حال رحيل بابافاسيليو، نادي البنك الأهلي كبير ومجلس إدارة محترم ولكن أنا أركز مع فريقي في الوقت الحالي".

واختتم تامر مصطفى تصريحاته "مسألة الرحيل في منتصف الموسم أمر صعب بالنسبة لي لذلك حتى وإن حدثت خطوة من نادي البنك الأهلي بشأن مدير الفني سيكون ذلك بعيدا عني".

وحول إنبي بدايته السيئة بجمع نقطة من أول ثلاث مباريات إلى رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن عقب مرور خمس جولات.

وحقق إنبي الفوز في آخر مباراتين بالدوري على حساب كل من البنك الأهلي والزمالك على الترتيب.

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