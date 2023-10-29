الشباب يطالب بحكام أجانب في كل مبارياته بالدوري السعودي

ينوي نادي الشباب السعودي الاستعانة بحكام أجانب في باقي مبارياته بالدوري السعودي هذا الموسم.

وأفاد النادي في بيان: "تعرب إدارة النادي عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في الدوري السعودي للمحترفين مؤخرا، ومنها ما تعرض له الفريق من أخطاء واضحة في مواجهة الفريق أمام أبها من قبل حكم المباراة محمد الهويش وطاقمه، والتي ساهمت بشكل كبير في التأثير على نتيجة المباراة".

وأضاف "على الرغم من توفر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة، إلا أننا نلاحظ المزيد من الأخطاء المؤثرة التي أثرت على وضع الفريق".

وأكمل البيان "تعلن إدارة النادي عزمها الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية في جميع المواجهات المقبلة للفريق، سواء التي تلعب على أرضه أو خارجه، وذلك وفق اللوائح والأنظمة".

وأتم البيان "تؤكد الإدارة على ثقتها في نجوم الفريق وتمكنهم من تجاوز العوائق وتحقيق تطلعات الجماهير. والله ولي التوفيق".

ويحتل الشباب المركز الـ11 في الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.

يذكر أن اتحاد جدة لعب طوال الموسم الماضي مبارياته تحت قيادة حكام أجانب، وتوج في نهاية الموسم باللقب.

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