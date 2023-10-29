ضربة قوية لريال مدريد.. إصابة تشواميني وغيابه لنهاية العام

تلقى ريال مدريد ضربة قوية، بإصابة لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني وإمكانية غيابه لمدة قد تصل إلى شهرين.

وأصيب تشواميني خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة والتي انتهت بفوز الملكي 2-1 على ملعب البلوجرانا.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها أوريلين تشواميني إصابته بكسر في مشط القدم".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وذكرت تقارير إسبانية عديدة أن تشواميني سيغيب عن الملاعب لمدة 6 إلى 8 أسابيع بسبب هذه الإصابة.

ومن المتوقع أن يغيب تشواميني عن 9 أو 10 مباريات على الأقل قبل أن يعود في أوائل يناير 2024.

الفوز في الكلاسيكو رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 ليعزز صدارته لجدول الترتيب ويوسع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط.

بهدفي جود بيلينجهام وصل ريال مدريد إلى الهدف رقم 301 في الكلاسيكو بينما سجل برشلونة هدفه الـ 299.

شارك لوكا مودريتش في مباراته الـ500 بقميص ريال مدريد ليكون رابع لاعب غير إسباني يصل إلى ذلك الرقم بعد روبيرتو كارلوس وكريم بنزيمة ومارسيلو.

وسجل إلكاي جوندوجان أسرع هدف لبرشلونة في الكلاسيكو بعد 5.57 دقيقة عقب هدف نيمار في 2014 والذي سجله في الدقيقة الـ 3.02.

وبهدفه ضد ريال مدريد أصبح جوندوجان قد سجل في كلاسيكو إسبانيا وكلاسيكير ألمانيا بقميص دورتموند ضد بايرن وفي دربي مانشستر بقميص مانشستر سيتي.

وأصبح بيلينجهام هو أول لاعب يسجل ثنائية لريال مدريد في الكلاسيكو من المشاركة الأولى بعد بيدرو أرسواجا عام 1947.

وسجل ريال مدريد هدف الفوز على برشلونة في الوقت بدل الضائع للمرة الأولى في التاريخ.

في الشوط الأول لم يسدد ريال مدريد أي كرة على المرمى لأول مرة منذ عام 2010 في المباراة التي انتهت بهدفين لكل فريق.

وأصبح كارلو أنشيلوتي ثالث مدرب يقود ريال مدريد في 250 مباراة عقب زين الدين زيدان وميجيل مونوز.

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