كوبا سود أمريكانا - تلمس اللقب تخسر.. ليجا دي كيتو يحقق لقبه الثاني على حساب فورتاليزا

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 01:14

كتب : إسلام أحمد

لاعبو ليجا دي كيتو يحتفلون بلقب كوبا سود أمريكانا 2023

توج ليجا دي كيتو الإكوادوري بلقب كوبا سود أمريكانا 2023 (تعادل الكونفدرالية الإفريقية) بعد الفوز على فورتاليزا البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وللموسم الثاني على التوالي يتوج فريق إكوادوري باللقب على حساب فريق برازيلي، حيث حقق إنديبندينتي ديل فايي لقب الموسم الماضي على حساب ساو باولو البرازيلي.

وحقق ليجا اللقب الثاني له في البطولة بعدما فاز باللقب لأول مرة عام 2009، وأصبح ضمن الأندية الأكثر تتويجا باللقب برصيد لقبين رفقة كل من بوكا جونيورز وإنديبندينتي من الأرجنتين وأتليتكو باراناينسي البرازيلي وإنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري.

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وللمرة الخامسة يُحسم اللقب بركلات الترجيح، وحقق بطل الإكوادور لقبه الخامس قاريا من بينها 4 ضد فرق برازيلية.

وأصبح لويس زوبيلديا المدير الفني لبطل الإكوادور المدرب الأرجنتيني رقم 12 الذي يتوج باللقب، حيث سبق له أن خسر نهائي 2020 مع لانوس الأرجنتيني.

وحجز الفريق مقعده في دور مجموعات كوبا ليبرتادوريس للموسم المقبل، كما سينافس على لقب ريكوبا سود أمريكانا 2024 (كأس السوبر القاري) بمواجهة الفريق الفائز من نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلومينينسي وبوكا جونيورز.

المباراة شهدت مشاركة البيروفي المخضرم باولو جيريرو البالغ 40 عاما، بقميص ليجا دي كيتو بعدما سجل ثنائية في نصف النهائي.

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قبل بداية المباراة لمس جيليرمي لاعب فورتاليزا اللقب أثناء دخوله لأرضية الملعب، وفي عُرف كرة القدم لا يفوز من يلمس اللقب في النهائي حيث تصيبه اللعنة ويخسر، وهو ما حدث لفورتاليزا وربما سيندم عليه اللاعب.

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وسجل خوان مارتن لوسيرو هدف فورتاليزا الأول في الدقيقة 48 بعدما حوّل عرضية توماس بوتشيتينو.

وبعد 8 دقائق سجل ليساندرو ألزوجاراي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء هدف التعادل بكرة مزقت الشباك.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1 وانتقل كلا الفريقين لركلات الترجيح.

وأهدر جيريرو ركلة الترجيح الأولى لصالح ليجا دي كيتو، في المقابل أهدر سيلفيو روميرو ركلته الترجيحية الثالثة لصالح فورتاليزا لتتعادل كفة الفريقين.

وتصدى جواو ريكاردو حارس فورتاليزا للركلة الخامسة التي سددها ألكسندر ألفاردو.

وترك ريكاردو الفرصة لزميله بيدرو أوجوستو لكنه أهدر حيث تصدى ألكسندر دومينيجز لركلته.

لجأ الفريقان للركلة القاتلة فسجل لوكاس بيوفي هدفا لليجا، وتصدى دومينيجيز لفرصة إيمانويل بيريتز معلنا فوز ليجا دي كيتو باللقب.

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