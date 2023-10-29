القيعي يوضح موقف الأهلي من احتراف عبد المنعم.. وفكرة التعاقد مع فتوح

أوضح عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم في الأهلي موقف ناديه من إمكانية إعارة أحمد عبد القادر والموافقة على احتراف محمد عبد المنعم، وكذلك فكرة التعاقد مع أحمد فتوح.

وعن عبد القادر قال: "إذا جاء إلى الأهلي العرض الذي يجعل النادي يفكر في رحيله ويفيده من الناحية المادية بشكل جيد فبالتأكيد سيدرس النادي هذه الفكرة وهذا الأمر منطبق على أي لاعب في الفريق".

وبسؤاله عن إمكانية ضم الأهلي لـ فتوح رد قائلا: "أي ناد سيفكر في ضم أي لاعب ينتهي تعاقده مع ناديه بشرط عدم خرق القوانين والدخول في مفاوضات معه في الفترة المحددة وكذلك عدم تحريض اللاعب على ترك ناديه".

ثم جاوب على سؤال متى يضم الأهلي البديل لـ علي معلول قائلا: "لا يوجد بديل لـ عبد الحليم حافظ ولا بديل لـ أم كلثوم وأيضا لا يوجد بديل لـ علي معلول، ولكن الأهلي بالتأكيد سيحاول ضم لاعب مميز في هذا المركز".

وأوضح "الأهلي سيوافق على احتراف محمد عبد المنعم بشرط أن يكون العرض من أحد الأندية الأوروبية الكبرى حتى يستفيد النادي جيدا وكذلك منتخب مصر من احتراف اللاعب".

وشدد "يجب أن يزور الخطيب الزمالك وأن يزور حسين لبيب الأهلي، لأن هذه هي العلاقة الطبيعية بين الأهلي والزمالك".

واستطرد "حسام عاشور قضية حساسة جدا لأن خلافه مع الأهلي لا معنى له، ولذلك أنا أشعر بالضيق منه وتحدثت معه في هذا الأمر، ولكن القرار في يد مجلس إدارة الأهلي ولا أستطيع التحدث بالنيابة عن أحد".

وأكد "الأهلي لا يؤيد قرار لجنة الحكام بعدم استدعاء حكام أجانب مرة أخرى، لأن الاعتماد على تحكيم أجنبي لا يدل على عدم الثقة في التحكيم المصري ولكن لرفع الحرج عنه".

وتابع "أحلم بامتلاك الأهلي لطائرة خاصة وكذلك استاد الأهلي، وعند بناء استاد الأهلي يجب أن تكون أول مباراة عليه ضد أحد أكبر أندية العالم".

وأتم تصريحاته "الأهلي كان يريد ضم محمد صلاح وهو في المقاولون ولكن الإدارة قررت تأجيل هذا الأمر لمدة موسم وانتهى هذا الموسم وانضم صلاح لصفوف بازل السويسري والأمر نفسه حدث مع عبد الستار صبري، وكنا نتمنى ضم محمد زيدان لكن لم نفاوضه".