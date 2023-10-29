القيعي: هناك ترصد بـ إمام عاشور.. ونرحب بالتعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 00:59

كتب : FilGoal

الأهلي - إمام عاشور

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم كواليس التعاقد مع إمام عاشور لاعب الفريق الحالي، وموقف ناديه من التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات بشكل مباشر.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال القيعي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنت أتمنى ضم إمام عاشور إلى الأهلي منذ أن كان في غزل المحلة، وعندما انضم لحرس الحدود أصبحت الرغبة أكبر في ضمه إلى الأهلي، ولكن في هذه الفترة صفوف الفريق كانت مكتملة وبعدها ذهب إلى الزمالك".

وأضاف "إمام عاشور اعتذر عن واقعته مع وليد سليمان ووقتها لم يكن لاعبا في الأهلي ولم يعرف أنه بعد ذلك سينضم لنا".

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وواصل "إمام عاشور انضم للأهلي بعد طلب من كولر وهو صفقة الصدفة، لأن بعد احترافه لم يتوقع أحد عودته إلى الدوري المصري".

وشدد "هناك أزمة ترصد بـ إمام عاشور ونصيحتي له أن ينسى كل شيء ويركز فقط مع الفريق".

وأشار "كنت أضحك عندما أسمع أي شخص يقول إن إمام عاشور سافر للاحتراف ليعود من جديد إلى الأهلي لأن في هذه الفترة بالفعل لم نكن نفكر في ضمه".

وعن موديست قال: "موديست جاء إلى الأهلي وهو لا يزال غير جاهز بدنيا، وعمره الكبير يشير إلى أنه مهاجم المرحلة، لكنه هو المهاجم المناسب لطريقة كولر مع الأهلي وجاء بطلب منه، وهو قادم من الدوري الألماني وله سيرة ذاتية رائعة وفي النهاية انضم للأهلي مجانا".

وأوضح "موديست لم يصل إلى الحالة التي تجعله ينفذ ما يريده في الملعب، وهو يحتاج للجاهزية البدنية من أجل مشاهدة مميزاته في الملعب".

وبسؤاله عن التعاون مع بيراميدز قال: "بالتأكيد ولما لا وهذا هو الوضع الطبيعي أن تكون هناك صفقات بين كل الأندية بلا تمييز سواء أهلي أو زمالك أو بيراميدز، ولكن المعادلة السحرية التي يجب أن تتم في الصفقة أن يخرج كلا الناديين فائزين وهذا إذا كنا نتحدث عن الاحتراف".

وأتم تصريحاته "المفترض أن يكون التعاون بين الأهلي والزمالك في الصفقات أمر طبيعي، ولكن هذا لا يحدث بسبب الجمهور".

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