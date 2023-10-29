عمرو أدهم: الزمالك لم يتعلم من 14 قضية وسلوك كهربا سبب العداوة.. وسنضيق المسافة مع الأهلي

تحدث عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن القضايا الخارجية ضد النادي والتي تحرمه من قيد اللاعبين الجدد.

وقال أدهم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لدينا قضايا خالد بوطيب وشيكابالا وبنجامين أتشيمبونج. هذه هي القضايا الرئيسية في الالتزامات المالية على الزمالك".

وأضاف "الأموال تزداد بالتاخير. مبلغ قضية شيكابالا لصالح سبورتينج لشبونة كان 910 ألف دولار، وصل الآن إلى مليون و600 ألف دولار".

وأوضح "أحتاج لـ 3 ملايين دولار تقريبا لإنهاء تلك الالتزامات. ولكن هناك عدة طرق للتعامل منها التقسيط والجدولة إن توصلنا لاتفاق مع الأطراف الأخرى".

وتابع أدهم "أعرف أن هناك صندوق بنادي الزمالك لسداد تلك الأموال ولكني لا أعلم المبلغ الموجود الآن. حتى يناير أمامنا فرصة للتعامل مع القضايا بحيث نتمكن من قيد اللاعبين في الشتاء".

وأكمل "اختيار اللاعبين من الإدارات السابقة كان غير موضوعي ودائما فردي. بوطيب مثلا اشتراه الزمالك في يناير 2019 مقابل مليون و500 ألف يورو، وهذا هو الانتقال الوحيد بمقابل مادي في تاريخ اللاعب. بقية انتقالاته كانت بلا مقابل".

وواصل "عقد بوطيب كان لمدة 3 سنوات ونصف مقابل 4.5 مليون يورو. راتبه الشهري السابق كان 18 ألف يورو بينما صار يتقاضى في الزمالك 1.3 مليون يورو سنويا في النهاية لم يبقَ لأكثر من عام واحد".

وشدد "الاختيار في المجلس الحالي لن يحدث بتلك الطريقة مجددا. النادي لم يتعلم من 14 قضية متتالية بنفس السيناريو والمسار والنتيجة كانت تحمل الزمالك لالتزامات مالية كبيرة للغاية. يمكن أن أخطئ في قضية أو اثنتين ولكن 14؟ بالتأكيد كان هناك شيء خاطئ".

وأضاف "أنا ضد الأرقام المبالغ فيها للاعبين مهما كان حجم اللاعب. من وجهة نظري الشخصية لا توجد فوارق كبيرة بين اللاعبين في مصر عدا بعض النجوم مثل أحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد".

وعن تجديد عقد أحمد فتوح قال: "لدينا رغبة في بقائه ويجب أن تقابلها رغبة اللاعب. لدينا سقف سندرسه ثم نعرضه والموارد تحكمنا. لا أريد السقوط في فخ الاتفاق مع لاعب على مقابل ثم أعجز عن سداده".

أما عن المسافة الإدارية والتسويقية بين الأهلي والزمالك حاليا قال أدهم: "ستقترب جدا في وجود المجلس الحالي وليس لدي شك في ذلك. إذا كان الأهلي يتقاضى 100 مليون جنيه فالزمالك يستحق 90 مليون".

وأوضح "نحتاج للعمل على تغيير الصورة الذهنية وأن نجيد إدارة سقف التوقعات. الوضع سيتحسن رياضيا وتسويقيا بخطوات ثابتة".

وتابع "العلاقات مع الأهلي كانت متوترة في الفترة الماضية. في الظروف الطبيعية لا يوجد ما يمنع التعاون بيننا وأرى أنه سيحدث. كل طرف يبحث عن مصلحة ناديه وهذا أمر مشروع".

وأكمل "سنتخذ إجراء في قضية كهربا لحفظ حقوقنا ولن تتأخر أموال الغرامة. سلوك كهربا وضعنا في ذلك الموقف وقارن بينها وبين مشكلة الأهلي مع عبد الله السعيد. كهربا خلق عداوة مع جمهور الزمالك بدون سبب، بينما لم يتحدث السعيد أبدا عن جمهور الأهلي".

وفازت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بكل مقاعد مجلس إدارة نادي الزمالك في انتخابات الجمعة 20 أكتوبر 2023.

ويتكون المجلس الحالي لنادي الزمالك من:

حسين لبيب - الرئيس

هشام نصر - نائب الرئيس

حسام المندوه - أمين الصندوق

أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي ومحمد طارق وعمرو أدهم وحسين السيد - أعضاء فوق السن

نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد - أعضاء تحت السن.