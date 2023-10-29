فينيسيوس جونيور: كريستيانو رونالدو رحل ولكن بيلينجهام هنا

أبدى فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد سعادته بالفوز على برشلونة في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وقال فينيسيوس في تصريحاته عبر قناة ريال مدريد: "الوصول إلى 150 انتصارا مع ريال مدريد مهم للغاية وخصوصا في الكلاسيكو".

وأضاف "نحن لا نستسلم أبدا وحين نقاتل يمكننا الفوز بأي مباراة. لقد لعبنا جيدا في الشوط الثاني وسيطرنا على المباراة وكنا نعرف جميعا أننا سنفوز".

وأكمل "بيلينجهام مذهل. إنه يصنع الفارق دائما. كريستيانو رونالدو رحل ولكن بيلينجهام هنا. الآن هناك الكثير من اللاعبين الشباب ونحن معا داخل وخارج الملعب ونريد الفوز بأشياء عديدة".

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل إلكاي جوندوجان هدف برشلونة الوحيد، فيما سجل جود بيلينجهام هدفي ريال مدريد.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 في صدارة جدول الترتيب متساويا مع جيرونا في النقاط وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 24.

أصدر نادي برشلونة بيانا يدين من خلاله الهتافات العنصرية التي صدرت خلال مباراة الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد.

وكتب النادي الكتالوني عبر تويتر:

برشلونة سيدافع دائما عن قيمة كرة القدم والرياضة مثل احترام الخصم.

سنحقق في أي إهانات عنصرية قد تكون حدثت اليوم خلال المباراة ضد ريال مدريد.