الأكثر تتويجا.. جنوب إفريقيا تحصد لقب كأس العالم لـ الرجبي للمرة الرابعة

توج منتخب جنوب إفريقيا بلقب كأس العالم للرجبي في نسختها العاشرة والتي أقيمت في فرنسا في الفوز بالمباراة النهائية على نيوزيلاندا بنتيجة 12-11.

وأقيمت المباراة النهائية على استاد دو فرانس والذي يعد الملعب الرئيسي لمنتخب فرنسا لكرة القدم.

وفض منتخب جنوب إفريقيا الشراكة مع نيوزيلاندا وأصبح الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 4 ألقاب.

ولأول مرة يحقق منتخب جنوب إفريقيا للقب مرتين متتاليتين بعدما حققها من قبل في 1995 و2007 و2019.

واستضافت فرنسا البطولة للمرة الثالثة بعد نسخة 1991 بتنظيم مشترك و2007 والتي شهدت أيضا تتويج جنوب إفريقيا أيضا.

وستقام النسخة المقبلة في أستراليا عام 2027، بينما تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نسخة 2031.