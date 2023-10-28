الأكثر تتويجا.. جنوب إفريقيا تحصد لقب كأس العالم لـ الرجبي للمرة الرابعة
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 23:50
كتب : FilGoal
توج منتخب جنوب إفريقيا بلقب كأس العالم للرجبي في نسختها العاشرة والتي أقيمت في فرنسا في الفوز بالمباراة النهائية على نيوزيلاندا بنتيجة 12-11.
وأقيمت المباراة النهائية على استاد دو فرانس والذي يعد الملعب الرئيسي لمنتخب فرنسا لكرة القدم.
وفض منتخب جنوب إفريقيا الشراكة مع نيوزيلاندا وأصبح الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 4 ألقاب.
History#RWC2023 | #RWCFinal pic.twitter.com/r2bdQE10kW— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 28, 2023
ولأول مرة يحقق منتخب جنوب إفريقيا للقب مرتين متتاليتين بعدما حققها من قبل في 1995 و2007 و2019.
واستضافت فرنسا البطولة للمرة الثالثة بعد نسخة 1991 بتنظيم مشترك و2007 والتي شهدت أيضا تتويج جنوب إفريقيا أيضا.
وستقام النسخة المقبلة في أستراليا عام 2027، بينما تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نسخة 2031.
Siya Kolisi becomes the second captain to lift the Webb Ellis Cup for the second time#RWC2023 | #RWCFinal pic.twitter.com/XhaPorjMNU— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 28, 2023