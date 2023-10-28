في مباراة تقنية الفيديو.. يوفنتوس يخطف فوزا في الوقت الضائع ضد فيرونا

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 23:52

كتب : FilGoal

أندريا كامبيازو

حقق يوفنتوس فوزا صعبا ضد نظيره هيلاس فيرونا بهدف دون رد في الوقت القاتل.

وأقيمت المباراة في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل هدف يوفنتوس أندريا كامبيازو في الدقيقة 97.

أخبار متعلقة:
برشلونة يدين الهتافات العنصرية في الكلاسيكو ويعلن فتح تحقيق عاجل بيلينجهام عن أرقامه مع ريال مدريد: لم أكن في أفضل حالاتي.. وأحب العودة في النتيجة بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يهزم بليموث ويتمسك بالمركز الثاني في تشامبيونشيب ريال مدريد يتخطى الـ 300 هدف.. و500 مباراة لمودريتش في أبرز أرقام كلاسيكو الأرض

وتدخلت تقنية الفيديو مرتين لإلغاء هدفين لصالح السيدة العجوز في الدقيقتين 14 و54.

وحقق ماسيميليانو أليجري رقما قياسيا ويصبح في المركز الثاني في تاريخ يوفنتوس كأكثر المدربين تحقيقا للشباك النظيفة على ملعب البيانكونيري بـ100 مرة، إذ حقق جيوفاني تراباتوني 150 مرة شباك نظيفة.

بهذا الفوز تصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان ونقطتين عن ميلان.

بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة الثامنة في مركز الـ16.

التشكيل

بدأ ماسيميليانو أليجري المباراة بنفس اللاعبين الذين لعبوا أمام ميلان في الجولة الماضية، بفارق تغيير وحيد وهو إشراك دوشان فلاهوفيتش أساسيا بدلا من أركاديوش ميليك.

وصف المباراة

أهدر فلاهوفيتش كرة خطيرة بعد رأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ11 ذهبت أعلى المرمى بقليل.

وسجل مويس كين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 13، ولكن لأول مرة تدخلت تقنية الفيديو وألغت الهدف بسبب استباق المهاجم الإيطالي بفارق ضئيل جدا عن مدافع فيرونا، لتظل النتيجة ذاتها بدون أهداف.

وأضاع كين انفرادا تاما بلورينزو مونتيبو حارس مرمى فيرونا في الدقيقة 19.

وللمرة الثانية بعد أربع دقائق فقط لمس تيموثي ويا الكرة بيده داخل منطقة الجزاء الخاصة به، لكن الحكم لم ير ذلك، ليعود إلى تقنية الفيديو ليلقي نظرة على الحادثة، وفي النهاية قرر الحكم عدم احتساب ضربة جزاء لفيرونا.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد فيرونا أن يفاجئ يوفنتوس فأنقذ فويتشيك تشيزني حارس مرمى البانكونيري رأسية قوية من فيديريكو بوناتزولي مهاجم فيرونا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 53 تدخلت تقنية الفيديو للمرة الثالثة ضد نفس اللاعب كين بعدما سجل هدفا برأسية، لكن أُلغي الهدف بسبب ارتكابه خطأ ضد مدافع فيرونا.

وأجرى أليجري تبديلا بخروج فيليب كوستيتش ودخل كامبيازو بدلا منه.

وكاد فيديريكو كييزا أن يسجل أول أهداف يوفنتوس في الدقيقة 87 بعدما توغل في الناحية اليسرى وسدد على يسار مونتيبو ولكن بعد المرمى بقليل.

وفي انفراد تام بمونتيبو أهدر كينان يلديز مهاجم يوفنتوس بعدما أراد أن يسدد الكرة فوق حارس المرمى لتذهب أعلى المرمى قليلا.

وتمكن كامبيازو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 97 بعدما لعب فيديريكو جاتي عرضية من الجهة اليمنى تجاه ميليك الذي ضربها برأسه وارتطمت في القائم الأيمن ومن ثم تابعها كاميازو الذي أسكنها الشباك.

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بصعوبة بعد الانتصار على ميلان في الجولة الماضية بهدف دون رد أيضا.

يوفنتوس الدوري الإيطالي إنتر ميلان ميلان هيلاس فيرونا
نرشح لكم
فينيسيوس جونيور: كريستيانو رونالدو رحل ولكن بيلينجهام هنا في ليلة عودة مصطفى محمد.. لانس يسحق نانت برباعية برشلونة يدين الهتافات العنصرية في الكلاسيكو ويعلن فتح تحقيق عاجل بيلينجهام عن أرقامه مع ريال مدريد: لم أكن في أفضل حالاتي.. وأحب العودة في النتيجة ماركا تكشف ما حدث في اشتباك تشافي مع فينيسيوس جونيور أراوخو عن هزيمة الكلاسيكو: خسرنا العام الماضي ولكن توجنا بالدوري تير شتيجن: ريال مدريد انتصر بهدف بعد ارتداد الكرة.. ولم يفعلوا الكثير للفوز هدف هاري كين من قبل منتصف الملعب يزين فوز بايرن بثمانية على دارمشتات
أخر الأخبار
القيعي: هناك ترصد بـ إمام عاشور.. ونرحب بالتعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات 6 دقيقة | الدوري المصري
المصري: مروان حمدي تقبل القرارات.. ولا نسمح بالتجاوز في حق جمهورنا العظيم 29 دقيقة | الدوري المصري
عمرو أدهم: الزمالك لم يتعلم من 14 قضية وسلوك كهربا سبب العداوة.. وسنضيق المسافة مع الأهلي 33 دقيقة | الدوري المصري
فينيسيوس جونيور: كريستيانو رونالدو رحل ولكن بيلينجهام هنا 49 دقيقة | الدوري الإسباني
في مباراة تقنية الفيديو.. يوفنتوس يخطف فوزا في الوقت الضائع ضد فيرونا ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر تتويجا.. جنوب إفريقيا تحصد لقب كأس العالم لـ الرجبي للمرة الرابعة ساعة | رياضات أخرى
في ليلة عودة مصطفى محمد.. لانس يسحق نانت برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يدين الهتافات العنصرية في الكلاسيكو ويعلن فتح تحقيق عاجل 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 لبيب: الخطيب أرسل لنا باقة ورد لتهنئة مجلس الزمالك الجديد.. وهذا أول قرار لنا