في مباراة تقنية الفيديو.. يوفنتوس يخطف فوزا في الوقت الضائع ضد فيرونا

حقق يوفنتوس فوزا صعبا ضد نظيره هيلاس فيرونا بهدف دون رد في الوقت القاتل.

وأقيمت المباراة في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل هدف يوفنتوس أندريا كامبيازو في الدقيقة 97.

وتدخلت تقنية الفيديو مرتين لإلغاء هدفين لصالح السيدة العجوز في الدقيقتين 14 و54.

وحقق ماسيميليانو أليجري رقما قياسيا ويصبح في المركز الثاني في تاريخ يوفنتوس كأكثر المدربين تحقيقا للشباك النظيفة على ملعب البيانكونيري بـ100 مرة، إذ حقق جيوفاني تراباتوني 150 مرة شباك نظيفة.

بهذا الفوز تصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان ونقطتين عن ميلان.

بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة الثامنة في مركز الـ16.

التشكيل

بدأ ماسيميليانو أليجري المباراة بنفس اللاعبين الذين لعبوا أمام ميلان في الجولة الماضية، بفارق تغيير وحيد وهو إشراك دوشان فلاهوفيتش أساسيا بدلا من أركاديوش ميليك.

وصف المباراة

أهدر فلاهوفيتش كرة خطيرة بعد رأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ11 ذهبت أعلى المرمى بقليل.

وسجل مويس كين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 13، ولكن لأول مرة تدخلت تقنية الفيديو وألغت الهدف بسبب استباق المهاجم الإيطالي بفارق ضئيل جدا عن مدافع فيرونا، لتظل النتيجة ذاتها بدون أهداف.

هدف عالمي من مويس كين ولكن تم إلغاؤه 🏳️#يوفنتوس_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/AvNTOvQCTj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2023

وأضاع كين انفرادا تاما بلورينزو مونتيبو حارس مرمى فيرونا في الدقيقة 19.

وللمرة الثانية بعد أربع دقائق فقط لمس تيموثي ويا الكرة بيده داخل منطقة الجزاء الخاصة به، لكن الحكم لم ير ذلك، ليعود إلى تقنية الفيديو ليلقي نظرة على الحادثة، وفي النهاية قرر الحكم عدم احتساب ضربة جزاء لفيرونا.

مطالبات من لاعبي فيرونا بركلة جزاء ولكن الحكم والفار يقررون استكمال اللعب#يوفنتوس_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/tyGahm2n6w — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2023

وقبل نهاية الشوط الأول كاد فيرونا أن يفاجئ يوفنتوس فأنقذ فويتشيك تشيزني حارس مرمى البانكونيري رأسية قوية من فيديريكو بوناتزولي مهاجم فيرونا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 53 تدخلت تقنية الفيديو للمرة الثالثة ضد نفس اللاعب كين بعدما سجل هدفا برأسية، لكن أُلغي الهدف بسبب ارتكابه خطأ ضد مدافع فيرونا.

للمرة الثانية ولنفس اللاعب.. الفار يقوم بإلغاء هدف جديد لمويس كين! برأيك هل قرار الحكم صحيح؟#يوفنتوس_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/cqIsHlgw3V — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2023

وأجرى أليجري تبديلا بخروج فيليب كوستيتش ودخل كامبيازو بدلا منه.

وكاد فيديريكو كييزا أن يسجل أول أهداف يوفنتوس في الدقيقة 87 بعدما توغل في الناحية اليسرى وسدد على يسار مونتيبو ولكن بعد المرمى بقليل.

وفي انفراد تام بمونتيبو أهدر كينان يلديز مهاجم يوفنتوس بعدما أراد أن يسدد الكرة فوق حارس المرمى لتذهب أعلى المرمى قليلا.

كيف ضاعت! شاهد هذه الفرصة المهدرة من المهاجم الشاب يلديز في الوقت الضائع#يوفنتوس_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/tWcJxsCCBc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2023

وتمكن كامبيازو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 97 بعدما لعب فيديريكو جاتي عرضية من الجهة اليمنى تجاه ميليك الذي ضربها برأسه وارتطمت في القائم الأيمن ومن ثم تابعها كاميازو الذي أسكنها الشباك.

في الثواني الأخيرة.. كامبياسو يسجل هدف الفوز ليوفنتوس على فيرونا ⚽️🌟#يوفنتوس_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8wwDt7Tjrp — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2023

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بصعوبة بعد الانتصار على ميلان في الجولة الماضية بهدف دون رد أيضا.