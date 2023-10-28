في ليلة عودة مصطفى محمد.. لانس يسحق نانت برباعية

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 23:18

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - لوريان

سحق لانس ضيفه نانت بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي.

وتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد البدلاء، حتى حل في الدقيقة 60 بدلا من ماتيس أبلين.

وأتى المهاجم المصري وفريقه متأخر بالفعل بنتيجة 2-0.

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سجل هدف لانس الأول فلوريان سوتوكا في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

فيما صنع سوتوكا الهدف الثاني في الدقيقة 58، والذي سجله فاكوندو ميدينا.

وبعد نزول مصطفى محمد عاد سوتوكا وسجل الثالث من رجلة جزاء أخرى في الدقيقة 71.

وأخيرا سجل نيل العيناوي الهدف الرابع في الدقيقة 89.

ولعب مصطفى محمد 8 مباريات في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وبذلك تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة في المركز السابع مؤقتا، فيما رفع لانس رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

وسجل مصطفى 5 أهداف في الدوري الفرنسي، وتوقفت انطلاقته بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام ستاد رين في الجولة السابعة.

وتسببت هذه البطاقة في إيقاف المهاجم المصري لمباراتين، حتى عاد اليوم على مقاعد البدلاء.

مصطفى محمد الدوري الفرنسي نانت
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