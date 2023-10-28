برشلونة يدين الهتافات العنصرية في الكلاسيكو ويعلن فتح تحقيق عاجل

أصدر نادي برشلونة بيانا يدين من خلاله الهتافات العنصرية التي صدرت خلال مباراة الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد.

وكتب النادي الكتالوني عبر تويتر:

برشلونة سيدافع دائما عن قيمة كرة القدم والرياضة مثل احترام الخصم.

سنحقق في أي إهانات عنصرية قد تكون حدثت اليوم خلال المباراة ضد ريال مدريد.

FC Barcelona will always defend the values of football and sport such as respect for the opponent and we will investigate any racist insult that may have occurred this afternoon during the match against Real Madrid. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2023

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل إلكاي جوندوجان هدف برشلونة الوحيد، فيما سجل جود بيلينجهام هدفي ريال مدريد.

وكشفت صحيفة "ماركا" تفاصيل اشتباك تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال الشوط الأول من مواجهة الفريقين.

وفقا لماركا الإسبانية فإن جناح النادي الملكي اعترض على حكم المباراة بسبب تدخل رونالد أراوخو لاعب البلوجرانا عليه ولم يحتسب الحكم خطأ على مدافع برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن المدير الفني الإسباني لبرشلونة وبخ جونيور بسبب اعتراضه على الحكم، وذهب الجناح البالغ من العمر 23 عاما لتشافي ليتناقش معه.

وعلق تشافي بعد المباراة على الاشتباك للصحيفة ذاتها بقوله بشكل مستمر وأكثر من مرة: "لا شيء".

وحسب الصحيفة فأن جونيور لم يعجب بطريقة تحدث تشافي إليه إذ طالبه بالتوقف عن ادعاء السقوط بشكل مستمر.

وصفع تشافي وجه جونيور بشكل ودي وبسيط حتى وصل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ليبعد جونيور ويواصل اللعب.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 في صدارة جدول الترتيب متساويا مع جيرونا في النقاط وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 24.