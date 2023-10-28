الدرجة الثانية - هلال مطروح يعلن عن تعيين علي عاشور مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي هلال مطروح عن تعيين علي عاشور كمدير فني للفريق

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع عاشور.

وتولى عاشور مسؤولية تدريب الفريق خلفا لأبو العينين شحاتة.

وتقدم أبو العينين شحاتة باستقالته عقب خسارة فريقه أمام مركز شباب كوم حمادة 1-0 في الجولة الثالثة.

وقاد أبو العينين شحاتة نادي الهلال بمطروح خلال 3 مباريات بالموسم الحالي، تعادل في مباراة وخسر مباراتين ولم يحقق أي انتصار.

ويحتل الهلال بمطروح المركز التاسع في المجموعة السادسة بدوري القسم الثاني "ب" برصيد نقطة نقطة وحيدة.

وسيقود عاشور تدريبات الفريق بداية من غدا الأحد استعدادا لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني ب عقب توقفها بسبب إقامة الدور التمهيدي لكأس مصر.

وسبق لعاشور اللعب في الدوري في فريق المقاولون العرب قبل الاعتزال والاتجاه للتدريب.