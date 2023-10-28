بعد إعادة طرحه في مزاد لصالح غزة.. بيع قميص طارق حامد مقابل 145 ألف جنيه

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 22:16

كتب : FilGoal

منتخب مصر - طارق حامد

انتهى المزاد على قميص منتخب مصر الخاص بـ طارق حامد لاعب ضمك السعودي، والذي سيذهب مقابل بيعه إلى غزة.

طارق حامد

النادي : ضمك

مصر

ووصل سعر بيع قميص طارق حامد إلى 145 ألف جنيه في نهاية المزاد.

وذلك بعد أن تم إعادة طرح القميص للبيع في المزاد دعما لغزة بعد أن وصل سعره إلى 100 ألف جنيه.

وأوضحت المؤسسة أن المتبرع الذي فاز بالقميص في المزاد الأول مقابل 100 ألف جنيه تبرع به مرة أخرى لمزاد جديد لزيادة المبلغ الذي يتم جمعه لصالح غزة.

وكشفت مؤسسة أبشر أن قيمة المزاد ستذهب لصالح أهل غزة عن طريق مساعدات طبية وغذائية وأغطية.

طارق حامد منتخب مصر فلسطين
نرشح لكم
الدرجة الثانية - هلال مطروح يعلن عن تعيين علي عاشور مديرا فنيا للفريق استقبال حافل من فريق الناشئين في صنداونز لـ بيرسي تاو الاتحاد يعود للانتصارات في الدوري أمام المقاولون العرب بسيناريو متقلب سموحة يخطف نقطة أمام زد رغم خطأ الهاني سليمان الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز انتهت الدوري المصري - الاتحاد (3) (2) المقاولون.. زد (1) (1) سموحة التشكيل - زيكو وشادي أساسيان في هجوم زد.. وفادي فريد يعود لقيادة سموحة التشكيل - عودة مابولولو لقيادة الاتحاد.. وثنائي هجومي لـ المقاولون العرب
أخر الأخبار
برشلونة يدين الهتافات العنصرية في الكلاسيكو ويعلن فتح تحقيق عاجل 22 دقيقة | الدوري الإسباني
الدرجة الثانية - هلال مطروح يعلن عن تعيين علي عاشور مديرا فنيا للفريق 44 دقيقة | الدرجة الثانية
بعد إعادة طرحه في مزاد لصالح غزة.. بيع قميص طارق حامد مقابل 145 ألف جنيه 49 دقيقة | الكرة المصرية
استقبال حافل من فريق الناشئين في صنداونز لـ بيرسي تاو 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيلينجهام عن أرقامه مع ريال مدريد: لم أكن في أفضل حالاتي.. وأحب العودة في النتيجة ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يهزم بليموث ويتمسك بالمركز الثاني في تشامبيونشيب ساعة | المحترفون
الاتحاد يعود للانتصارات في الدوري أمام المقاولون العرب بسيناريو متقلب ساعة | الدوري المصري
سموحة يخطف نقطة أمام زد رغم خطأ الهاني سليمان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 لبيب: الخطيب أرسل لنا باقة ورد لتهنئة مجلس الزمالك الجديد.. وهذا أول قرار لنا