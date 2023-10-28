بعد إعادة طرحه في مزاد لصالح غزة.. بيع قميص طارق حامد مقابل 145 ألف جنيه

انتهى المزاد على قميص منتخب مصر الخاص بـ طارق حامد لاعب ضمك السعودي، والذي سيذهب مقابل بيعه إلى غزة.

طارق حامد النادي : ضمك مصر

ووصل سعر بيع قميص طارق حامد إلى 145 ألف جنيه في نهاية المزاد.

وذلك بعد أن تم إعادة طرح القميص للبيع في المزاد دعما لغزة بعد أن وصل سعره إلى 100 ألف جنيه.

وأوضحت المؤسسة أن المتبرع الذي فاز بالقميص في المزاد الأول مقابل 100 ألف جنيه تبرع به مرة أخرى لمزاد جديد لزيادة المبلغ الذي يتم جمعه لصالح غزة.

وكشفت مؤسسة أبشر أن قيمة المزاد ستذهب لصالح أهل غزة عن طريق مساعدات طبية وغذائية وأغطية.