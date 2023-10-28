بيلينجهام عن أرقامه مع ريال مدريد: لم أكن في أفضل حالاتي.. وأحب العودة في النتيجة

يرى جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أنه ليس في أفضل حالاته في بعض الأحيان مع فريقه.

وعبر بيلينجهام عن سعادته بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف خاصة أن فريقه فاز بالطريقة التي يحبها بالرجوع في النتيجة.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما هدفين للنادي الملكي.

وأقيمت مباراة الكلاسيكو في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس معقل البلوجرانا.

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وقال لاعب الوسط الإنجليزي لموقع نادي الرسمي: "سجلت 13 هدفا في 13 مباراة؟ لم أكن في أفضل حالاتي في بعض الأحيان، لا يتعلق الأمر بمحاولة فعل شيء مميز في كل مرة تكون الكرة في حوذتي، بل الأمر يتعلق بالاندماج مع من هم في الهجوم".

وأضاف "قلت منذ أسابيع إنني أريد أن أسدد من بُعد، تسلمت الكرة على حدود منطقة الجزاء، ربما خصمي يتوقع مني دائما بأن أدخل في منطقة الجزاء، فاجأت دفاع برشلونة بالتسديد، أعرف الطريقة وذهبت الكرة إلى الزاوية العليا".

وتابع "أحب العودة في النتيجة، مثل هذه المباريات تكون صعبة ولكن ممتعة، أعطينا كل شيء لدينا ولم نستسلم".

وشدد "أنجزت مهمتي بشكل جيد، لكن بمجرد حصولي على الكرة أدركت على الفور بأنني سأسجل".

وأكمل "كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الحالي، أستعد جيدا للمباريات وأتعلم من زملائي والمدربين، أريد فقط التحسن ومساعدة الفريق على الفوز ويمكنني تقديم المساعدة بفضل إمكانياتي".

وأنهى حديثه قائلا: "شاهدت العديد من مباريات الكلاسيكو مع عائلتي وأخبرتهم أن اليوم هو دوري للعيش بشكل مباشر وفعل أشياء عظيمة، فعلت ذلك وأنا سعيد للغاية".

ويتصدر بيلينجهام قائمة هدافين الدوري الإسباني بستجيله 10 أهداف وصنع هدفين، بينما أحرز ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا وصنع آخر في ثلاث مباريات.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 في صدارة جدول الترتيب متساويا مع جيرونا في النقاط وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 24.