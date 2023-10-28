بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يهزم بليموث ويتمسك بالمركز الثاني في تشامبيونشيب

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

احتفال سام مرسي بصعود إبسويتش تاون للشتامبيونشيب

واصل فريق إبسويتش تاون نتائجه المميزة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب" وفاز على بليموث أرجايل بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 14 من المسابقة.

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

ورفع إبسويتش تاون رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر ولا يزال متبقي له مباراة.

وشارك في المباراة بالكامل سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر وقائد إبسويتش تاون.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يتخطى الـ 300 هدف.. و500 مباراة لمودريتش في أبرز أرقام كلاسيكو الأرض ماركا تكشف ما حدث في اشتباك تشافي مع فينيسيوس جونيور أنشيلوتي: قدمنا شوط أول للنسيان.. وبيلينجهام قد يسجل 25 هدفا بسهولة

وتعد المشاركة هي رقم 12 لـ سام مرسي مع فريقه في دوري هذا الموسم وغاب عن مباراة واحدة فقط.

سام مرسي البالغ من العمر 32 عاما انضم لصفوف إبسويتش تاون في عام 2021.

ونجح سام مرسي في قيادة الفريق الموسم الماضي للتأهل هذا الموسم إلى دوري "تشامبيونشيب".

سام مرسي إبسويتش تاون
نرشح لكم
بعد فوزه به دعما لغزة.. إعادة طرح قميص طارق حامد في مزاد مجددا كلوب: صلاح كأنه يبلغ من العمر 20 عاما.. سنقدره أكثر بعد الاعتزال لأننا رأينا لاعبا مميزا صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز دوري المؤتمر - مرموش "الهداف" يحرز هدفا ويتسبب بآخر في سحق هلسنكي انتهت في دوري المؤتمر - فرانكفورت (6)-(0) هلسنكي انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (5)-(1) تولوز.. جوووووول صلاح تشكيل فرانكفورت - مرموش ضمن الثلاثي العربي في مواجهة هلسنكي بمشاركة شريف - الخليج يحرم التعاون من صدارة الدوري السعودي
أخر الأخبار
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يهزم بليموث ويتمسك بالمركز الثاني في تشامبيونشيب 26 دقيقة | المحترفون
الاتحاد يعود للانتصارات في الدوري أمام المقاولون العرب بسيناريو متقلب 27 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يخطف نقطة أمام زد رغم خطأ الهاني سليمان 28 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يتخطى الـ 300 هدف.. و500 مباراة لمودريتش في أبرز أرقام كلاسيكو الأرض 43 دقيقة | الدوري الإسباني
ماركا تكشف ما حدث في اشتباك تشافي مع فينيسيوس جونيور ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: قدمنا شوط أول للنسيان.. وبيلينجهام قد يسجل 25 هدفا بسهولة ساعة | الدوري الإسباني
النصر يهزم الفيحاء بثلاثية ويواصل مطارة الهلال على الصدارة ساعة | السعودية
أراوخو عن هزيمة الكلاسيكو: خسرنا العام الماضي ولكن توجنا بالدوري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 لبيب: الخطيب أرسل لنا باقة ورد لتهنئة مجلس الزمالك الجديد.. وهذا أول قرار لنا