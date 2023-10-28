بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يهزم بليموث ويتمسك بالمركز الثاني في تشامبيونشيب

واصل فريق إبسويتش تاون نتائجه المميزة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب" وفاز على بليموث أرجايل بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 14 من المسابقة.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون إبسويتش تاون

ورفع إبسويتش تاون رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر ولا يزال متبقي له مباراة.

وشارك في المباراة بالكامل سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر وقائد إبسويتش تاون.

وتعد المشاركة هي رقم 12 لـ سام مرسي مع فريقه في دوري هذا الموسم وغاب عن مباراة واحدة فقط.

سام مرسي البالغ من العمر 32 عاما انضم لصفوف إبسويتش تاون في عام 2021.

ونجح سام مرسي في قيادة الفريق الموسم الماضي للتأهل هذا الموسم إلى دوري "تشامبيونشيب".