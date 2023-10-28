الاتحاد يعود للانتصارات في الدوري أمام المقاولون العرب بسيناريو متقلب

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق الاتحاد فوزا ماراثونيا على المقاولون العرب بالفوز بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت على استاد الإسكندرية لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.

سجل أهداف الاتحاد: كريستوفاو مابولولو وبنيامين بواتينج وإسلام أبو سليمة، فيما سجل للمقاولون العرب: أحمد علاء ومحمود شبانة (عكسي).

ولأول مرة ينتصر زعيم الثغر على ذئاب الجبل منذ 2021، حيث تعادلا في 3 مواجهات سابقة وفاز المقاولون في مباراة.

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ولأول مرة منذ موسم 2015-16 لا يحقق المقاولون العرب الفوز في أي مباراة بأول 5 جولات من الدوري المصري.

وارتقى الاتحاد للمركز السادس برصيد 8 نقاط.

فيما ظل المقاولون العرب برصيد نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.

التشكيل

عاد كريستوفاو مابولولو لقيادة هجوم الاتحاد، وفي المقابل يبدأ مامادو نياس بجوار محمد سالم في هجوم ذئاب الجبل.

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وصف المباراة

لم تُدم فترة جس النبض كثيرا، أرسل عمار حمدي الركلة الركنية من الجهة اليمنى وقابلها أحمد علاء برأسية في الشباك مسجلا الهدف الأول لذئاب الجبل في الدقيقة الثالثة.

وبعد 5 دقائق سجل كريستوفاو مابولولو هدف التعادل بعدما حوّل عرضية كريم الديب في الشباك.

هدف رفع به هداف الدوري الموسم الماضي رصيده لـ 5 أهداف الموسم الجاري في صدارة ترتيب الهدافين.

وفي الدقيقة 11 ردت العارضة تسديدة قوية من محمود شبانة.

وبنفس طريقة الهدف الأول سجل بنيامين بواتينج الهدف الثاني بعد عرضية من كريم الديب أيضا من الجهة اليسرى في الدقيقة 21.

ورد المقاولون العرب بهدف التعادل في الدقيقة 27 بعدما حوّل محمود شبانة عرضية عمار حمدي في الشباك بالخطأ في مرماه.

ومرت تسديدة بواتينج أعلى العارضة في الدقيقة 34، ثم هدأت أحداث الشوط الأول قليلا ليكتفي الفريقان بتعادل بنتيجة 2-2.

في بداية الشوط الثاني رد القائم الأيسر الخارجي فرصة لمابولولو ليظل التعادل قائما.

حاول كلا الفريقين تهديد مرمى الحارسين لكن دون خطورة محققة.

وكاد كريم الديب أن يهز الشباك لكن تسديدته في الدقيقة 73 مرت بجوار القائم الأيسر.

وأهدر إسلام أبو سليمة فرصة تسجيل هدف التقدم لزعيم الثغر برأسية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 81.

وفي الفرصة الثانية لإسلام أبو سليمة سجل برأسية هدف التقدم للاتحاد بعد تمهيد من مابولولو في الدقيقة 87.

حاول شوقي غريب خطف التعادل بإشراك عمرو مرعي ومحمود وادي في الدقيقة 89.

وكاد وادي أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع برأسية ارتطمت بالقائم الأيسر بعد خروج خاطئ من المهدي سليمان، لتنتهي المباراة بعودة زعيم الثغر للانتصارات مجددا.

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