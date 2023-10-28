سموحة يخطف نقطة أمام زد رغم خطأ الهاني سليمان

خطف سموحة بـ 10 لاعبين نقطة التعادل مع زد بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسجل هدف زد: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" فيما سجل عمرو قلاوة هدف سموحة.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتعادل زد وارتفع رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثالث.

فيما حصد سموحة نقطة ظل بها في المركز السابع برصيد 7 نقاط.

التشكيل

بدأ مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين في هجوم زد.

بينما قاد فادي فريد هجوم سموحة.

وصف المباراة

أهدر فادي فريد فرصة تسجيل الهدف الأول برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة الثالثة.

وأشهر محمد العتباني حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه أحمد حكم مباشرة بعد عرقلة شادي حسين المنفرد خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14.

أحمد سامي أجرى تغييرا سريعا بمشاركة حمدي علاء بدلا من عبد اللطيف بن قسو.

وتألق الهاني سليمان في التصدي لتسديدة زيكو وتابعها شادي حسين بتسديدة ضعيفة أبعدها محمد مصطفى من على خط المرمى في الدقيقة 36.

الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي.

مع بداية الشوط الثاني دفع مجدي عبد العاطي بـ ديلسون كاموني بدلا من علي جمال لمزيد من القوة الهجومية.

في المقابل رد سامي بمشاركة شريف رضا بدلا من أحمد خالد في الدقيقة 55.

وتسبب المهدي سليمان بخطأ فادح في استقبال سموحة هدفا، حيث راوغ ديسلون كاموني وحاول مراوغة زيكو الذي استعاد الكرة وسدد كرة سهلة في الشباك مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

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وطالب لاعبو سموحة في الدقيقة 70 باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على ديسلون كاموني.

واحتسب العتباني ركلة الجزاء وانبرى لها عمرو قلاوة وسجلها في الشباك مسجلا هدف التعادل في شباك علي لطفي في الدقيقة 71.

وتألق المهدي سليمان في التصدي لركلة حرة مباشرة سددها البديل محمود صابر، ومرت الدقائق الأخيرة دون أي خطورة محققة ليفرض التعادل نفسه على الفريقين.