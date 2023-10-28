ريال مدريد يتخطى الـ 300 هدف.. و500 مباراة لمودريتش في أبرز أرقام كلاسيكو الأرض

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

فاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف ليحسم الكلاسيكو الأول في الموسم لصالحه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 ليعزز صدارته لجدول الترتيب ويوسع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط.

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت من خلال المباراة.

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بهدفي بيلينجهام وصل ريال مدريد إلى الهدف رقم 301 في الكلاسيكو بينما سجل برشلونة هدفه الـ 299.

شارك لوكا مودريتش في مباراته الـ 500 بقميص ريال مدريد ليكون رابع لاعب غير إسباني يصل إلى ذلك الرقم بعد روبيرتو كارلوس وكريم بنزيمة ومارسيلو.

وسجل جوندوجان أسرع هدف لبرشلونة في الكلاسيكو بعد 5.57 دقيقة عقب هدف نيمار في 2014 والذي سجله في الدقيقة الـ 3.02.

وبهدفه ضد ريال مدريد أصبح جوندوجان قد سجل في كلاسيكو إسبانيا وكلاسيكير ألمانيا بقميص دورتموند ضد بايرن وفي دربي مانشستر بقميص مانشستر سيتي.

وأصبح بيلينجهام هو أول لاعب يسجل ثنائية لريال مدريد في الكلاسيكو من المشاركة الأولى بعد بيدرو أرسواجا عام 1947.

وسجل ريال مدريد هدف الفوز على برشلونة في الوقت بدل الضائع للمرة الأولى في التاريخ.

في الشوط الأول لم يسدد ريال مدريد أي كرة على المرمى لأول مرة منذ عام 2010 في المباراة التي انتهت بهدفين لكل فريق.

وأصبح كارلو أنشيلوتي ثالث مدرب يقود ريال مدريد في 250 مباراة عقب زين الدين زيدان وميجيل مونوز.

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