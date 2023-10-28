ماركا تكشف ما حدث في اشتباك تشافي مع فينيسيوس جونيور

كشفت صحيفة "ماركا" تفاصيل اشتباك تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال الشوط الأول من مواجهة الفريقين.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وفقا لماركا الإسبانية فإن جناح النادي الملكي اعترض على حكم المباراة بسبب تدخل رونالد أراوخو لاعب البلوجرانا عليه ولم يحتسب الحكم خطأ على مدافع برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن المدير الفني الإسباني لبرشلونة وبخ جونيور بسبب اعتراضه على الحكم، وذهب الجناح البالغ من العمر 23 عاما لتشافي ليتناقش معه.

وعلق تشافي بعد المباراة على الاشتباك للصحيفة ذاتها بقوله بشكل مستمر وأكثر من مرة: "لا شيء".

وحسب الصحيفة فأن جونيور لم يعجب بطريقة تحدث تشافي إليه إذ طالبه بالتوقف عن ادعاء السقوط بشكل مستمر.

وصفع تشافي وجه جونيور بشكل ودي وبسيط حتى وصل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ليبعد جونيور ويواصل اللعب.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 في صدارة جدول الترتيب متساويا مع جيرونا في النقاط وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 24.

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