أنشيلوتي: قدمنا شوط أول للنسيان.. وبيلينجهام قد يسجل 25 هدفا بسهولة

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن فريقه قد قدم شوط أول للنسيان ضد برشلونة.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف على ملعب الأخير في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وسجل جود بيلينجهام هدفي مدريد في المباراة.

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وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الشوط الأول لم نكن بمستوانا كان شوطا للنسيان، في الاستراحة قلت إن تلك المباريات قد تخسر فيها ولكن ليس بتلك الطريقة ويجب أن يكون هناك طاقة أكثر وحافز أكبر".

وتابع "أول 60 دقيقة؟ في بعض الأحيان لا تلعب بالطريقة التي تريدها".

وواصل "مودريتش غير ديناميكية المباراة لأننا معه استحوذنا أكثر على المباراة وجعل برشلونة تتراجع في الضغط وبيلينجهام كان فعالا جدا وسجل الهدف الأول والثاني".

وأكمل "بيلينجهام فاجئنا جميعا خصوصا بتسديدته القوية اليوم لأنه في العادة لا يسدد كثيرا، هو يبدو كأنه لاعب مخضرم بسبب سلوكه".

وشدد "مباراة اليوم كان فقط بثلاثة لاعبين ولكن نشعر وكأننا فزنا في مباراة صعبة للغاية، لقد أنهينا العديد من المباريات الصعبة في الجدول ولا نزال في صدارة جدول الترتيب والموسم لا يزال طويلا ويجب أن نقاتل حتى النهاية".

وعن جائزة الكرة الذهبية قال: "بيلينجهام لاعب رائع ولكن لا أعرف في أي مركز سيكون بالجائزة ولم أكن أعرف أيضا أنها ستقدم يوم الإثنين".

وعن مستوى فينيسيوس في المباراة قال: "رونالد أراوخو مدافع رائع وقد أخبرت فينيسيوس أن يتوقف فقط عندما يصفر الحكم ويبقى فينيسيوس لاعب خطير وحاول جاهدا في الشوط الثاني".

وأضاف "مهمتي هي أن أخرج أفضل ما في كل لاعب وبيلينجهام يمكنه بسهولة تسجيل 20 أو 25 هدفا في الموسم لأنه بدأ بشكل جيد، نحن لا نعتبره هداف ولكن حاليا هو يسجل الكثير من الأهداف ولكننا نتوقع الكثير أيضا من باقي أفراد الهجوم".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن جيرونا، بينما توقف رصيد برشلونة عند النقطة الـ 24 في المركز الرابع.

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