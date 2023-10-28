النصر يهزم الفيحاء بثلاثية ويواصل مطارة الهلال على الصدارة

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

النصر السعودي - رونالدو

فاز فريق النصر على الفيحاء بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.

وتجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 14 في المركز الثامن.

تقدم النصر في الدقيقة 50 عن طريق أندرسون تاليسكا، ثم أضاف اللاعب البرازيلي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 61.

قبل أن يسجل الفيحاء هدفه الوحيد في الدقيقة 67 عن طريق حسين الشويش.

واختتم أوتافيو إيدميلسون ثلاثية النصر في الدقيقة 74.

ويلعب النصر في المباراة المقبلة ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء المقبل.

وفي الجولة الـ12 من الدوري السعودي يلعب النصر ضد الخليج يوم السبت المقبل.

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