أراوخو عن هزيمة الكلاسيكو: خسرنا العام الماضي ولكن توجنا بالدوري

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 19:37

كتب : FilGoal

أراوخو

علق رونالد أراوخو لاعب برشلونة على الخسارة من ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت مباراة الكلاسيكو في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس معقل البلوجرانا.

وتحدث المدافع البالغ من العمر 24 عاما للصحفيين بعد المباراة قائلا: "خسرنا أيضا أول كلاسيكو في العام الماضي، ولكننا توجنا بالدوري".

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وأضاف "أعتقد أن خرجت عن سيطرتنا عندما تقدمنا قليلا، لأن ريال مدريد جيد في المساحات والركض والسرعة، كان يجب علينا أن نسيطر أكثر على المباراة، خرجت الأمور عن السيطرة بعدما فقدنا الكرة".

وأنهى حديثه قائلا: "أرى أنني لعبت مباراة جيدة في الدور الذي لعبت طُلب مني، مواجهة فينيسيوس جونيور دائما ما تكون صعبة، يجب أن نمضي قدما".

بينما تحدث زميله في الفريق جافي للصحفيين بعد اللقاء إذ قال: "يجب أن نستمر فالدوري الإسباني طويل للغاية".

وأتم "المباراة مبنية على التفاصيل، الهدف الأول لريال مدريد صنع الفارق، لا يمكن أن نبقى مقيدين بهذه الطريقة، بعد ذلك انهارنا".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 في صدارة جدول الترتيب متساويا مع جيرونا في النقاط وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 24.

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