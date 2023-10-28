تشافي: افتقدنا للفاعلية ضد ريال مدريد.. ولم نخسر بسبب التحكيم

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه قد افتقد للفاعلية ضد ريال مدريد.

وخسر برشلونة من ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعبه في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي لشبكة دازن عقب المباراة: "لقد سيطرنا على المباراة لمدة 60 أو 65 دقيقة بينما سيطر ريال مدريد على 20 دقيقة وسجلوا هدفين، كنا نستحق الفوز وربما أبالغ قليلا ولكن هذا هو ريال مدريد عندما تتساهل ضده ينتهي بهم الأمر بقتلك".

وتابع "جافي صنع الفارق اليوم دفاعيا وكانت مهمته استرجاع الكرات وقد سيطرنا علىلا ريال مدريد ولكنهم سجلوا من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ثم من عرضية سجلوا الثاني".

وتحدث تشافي عن بيلينجهام قائلا: "لقد صنع الفارق بتسجيل هدفين ويبدوا أنه لاعب رائع وأيضا يمر بحالة رائعة".

وشدد "التعادل حتى كان سيكون سيء بالنسبة لنا، اعتقد أنهم كانوا راضين بالتعادل ولكنهم سجلوا بعرضية بسوء حظ في النهاية، لقد لعبنا مباراة جيدة ولكننا تعرضنا للهزيمة وأنا أشعر بالغضب مثلي مثل جميع جماهير برشلونة".

وأضاف "في غرفة خلع الملابس يتحدثون عن وجود ركلة جزاء ولكن هذا غير مهم لأننا لم نخسر بسبب التحكيم ولكنن بسبب عدم الفاعلية".

وعن حديثه مع فينيسيوس قال: "لقد أخبرته أن التحامه مع أراوخو لم يكن خطأ، ولكن أنا أحترمه كثيرا وأقدره كلاعب ولن أعطيه أي نصيحة لأن ليس لاعبا بفريقي ولن أقوم بصناعة أي توتر في المباراة".

وأتم "نحتاج 5 أو 6 فرص للتسجيل ولكنهم سجلوا هدفين من ثلاثة فرص، كنا نفتقر للفاعلية".

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة الـ 24 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

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