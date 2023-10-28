تير شتيجن: ريال مدريد انتصر بهدف بعد ارتداد الكرة.. ولم يفعلوا الكثير للفوز

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 19:18

كتب : FilGoal

تير شتيجن

علق مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة على انتصار ريال مدريد على فريقه بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت مباراة الكلاسيكو في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس معقل البلوجرانا.

وقال الحارس الألماني عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ريال مدريد فاز في النهاية بهدف بعد ارتداد الكرة، ولم يفعلوا الكثير لأجل الفوز".

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وأضاف "نشعر بخيبة أمل لأننا لعبنا مباراة جيدة، لكنهم أثبتوا ذلك مرة أخرى أنهم لا يحتاجوا الكثير للفوز".

وتابع "بيلينجهام؟ لست من أحكم على لاعبين الفرق الأخرى، سجل هدفين وغير مسار المباراة لريال مدريد".

وأنهى حديثه قائلا: "بشكل عام كانت المباراة في البداية عادلة ولكن هذا ليس عذرا فيما حدث بعد ذلك، وكان لدينا كل شيء لصالحنا، ولم نعرف كيف نحافظ على النتيجة".

وسجل هدفي ريال مدريد جود بيلينجهام بينما سجل إلكاي جوندوجان هدف برشلونة.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 في صدارة جدول الترتيب متساويا مع جيرونا في النقاط وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عند النقطة الـ24.

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