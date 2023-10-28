انتهت الدوري المصري - الاتحاد (3) (2) المقاولون.. زد (1) (1) سموحة

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

تشتيت محمد مصطفى من على خط المرمى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد ضد المقاولون العرب وزد ضد سموحة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتبدأ كلا المباراتين في السابعة مساءً.

الاتحاد × المقاولون

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نهاية

ق 90+5: القائم يمنع رأسية محمود وادي بعد خروج خاطئ من الحارس

ق 87: جووول إسلام أبو سليمة يسجل هدف التقدم للاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: جووول عكسي.. محمود شبانة يسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية أرضية من عمار حمدي

ق 21: جووول الثاااني.. عرضية كريم الديب وبنيامين بواتينج يسجل الثاني.

ق 11: تسديدة كرة قوية ترتطم بالعارضة تمنع الثاني.

ق 8: جووول التعااادل.. عرضية أرضية من كريم الديب يودعها مابولولو في الشباك.

ق 3: جووول أووول.. أحمد علاء يسجل برأسية هدف التقدم للمقاولون.

بداية اللقاء

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زد × سموحة

نهاية

ق 71:عمرو قلاوة يسجل هدفا من ركلة الجزاء هدف التعادل

ق 70: ركلة جزاااء لسموحة

ق 61: خطأ فادح من الهاني سليمان الذي راوغ لاعب وكاد أن يراوغ زيكو لكنه خطف الكرة وسجل في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: تشتيت من على خط المرمى بعد فرصة شادي حسين عقب سلسلة تمريرات رائعة.

ق 15: مشاركة حمدي علاء بدلا من عبد اللطيف بن قسو

ق 13: بطاقة حمراء لأحمد حكم مدافع سموحة بسبب عرقلة شادي حسين المنفرد

ق 4: رأسية فادي فريد تمر بجوار القائم الأيسر.

بداية اللقاء

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المقاولون العرب الاتحاد زد سموحة الدوري المصري في الدوري
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