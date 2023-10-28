التشكيل - زيكو وشادي أساسيان في هجوم زد.. وفادي فريد يعود لقيادة سموحة

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

مصطفى زيكو - زد

يبدأ مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين في هجوم زد، بينما يقود فادي فريد هجوم سموحة خلال لقاء الفريقين لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل زد:

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حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد إسماعيل – مصطفى العش – علي جمال "لالا"

الوسط: مصطفى سعد - بيتر موتوموسي – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة".

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل

ويحتل زد المركز الخامس برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 7 نقاط.

التشكيل الدوري المصري في الدوري زد سموحة
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