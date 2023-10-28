التشكيل - عودة مابولولو لقيادة الاتحاد.. وثنائي هجومي لـ المقاولون العرب

عاد كريستوفاو مابولولو لقيادة هجوم الاتحاد في مواجهة المقاولون العرب في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

في المقابل يبدأ مامادو نياس بجوار محمد سالم في هجوم ذئاب الجبل.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في السابعة مساءً.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – إسلام أبو سليمة – محمود شبانة – كريم الديب

الوسط: مورو ساليفو – خالد الغندور – عمر الوحش

الهجوم: بنيامين بواتينج – كريستوفاو مابولولو – أحمد عادل

فيما جاء تشكيل المقاولون:

حراسة المرمى: محمد أبو السعود

الدفاع: عماد الدين بو بكر – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: أمير عابد – أحمد فوزي – محمد هاني – عمار حمدي - جوزيف أوشايا

الهجوم: مامادو نياس – محمد سالم

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير برصيد نقطتين ودون فوز حتى الآن.