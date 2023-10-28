الفوز الأول في الدوري.. هدف بلحاج ينصر الجونة على فاركو

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

الجونة - فاركو

حقق الجونة الفوز الأول له في الدوري المصري هذا الموسم وجاء أمام ضيفه فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة على ملعب برج العرب.

وارتفع رصيد الجونة إلى النقطة 5 وارتقى إلى المركز العاشر ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 4 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

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وتعد الهزيمة هي الأولى لـ فاركو رفقة مدربه خالد جلال الذي قاد الفريق في لأول مرة في المباراة السابقة ضد الإسماعيلي وفاز فيها بهدف.

جاء هدف فوز الجونة في الدقيقة 19 عن طريق المغربي أحمد بلحاج بعد متابعة لعرضية أرضية من ناحية اليسار بقدم أيمن سعد "موكا".

ووصل المغربي بلحاج إلى الهدف رقم 4 في صدارة ترتيب هدافي الدروي بالتساوي مع أوجستين مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري وبيرسي تاو مهاجم الأهلي وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة.

الجونة فاركو الدوري المصري أحمد بلحاج
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